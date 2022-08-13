YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak

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Kablo veya uydu TV yerine abonelik tabanlı akış hizmetlerini tercih eden kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta. Popüler video izleme platformu YouTube ise bu durumdan dolayı uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yapmakta.

YouTube Music mevcut şarkının diğer performanslarını gösterecek 1 hf. önce eklendi

YouTube'un Kanal Mağazası özelliği, önümüzdeki sonbaharda kullanıma sunulabilir

Wall Street Journal tarafından yakın zamanda yayınlanan bir habere göre YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor. Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve bu sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

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Artık YouTube üzerinden diğer platformlara abone olmak mümkün