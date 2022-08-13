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    YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak

    Artık diğer platformların abonelikleri YouTube'un video izleme akışında satışa sunulacak. YouTube'un 18 aydır üzerinde çalıştığı özelliğin önümüzdeki sonbahar faaliyete geçmesi tahmin ediliyor.
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    Artık YouTube üzerinden diğer platformlara abone olmak mümkün
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    Kablo veya uydu TV yerine abonelik tabanlı akış hizmetlerini tercih eden kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta. Popüler video izleme platformu YouTube ise bu durumdan dolayı uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yapmakta.

    YouTube'un Kanal Mağazası özelliği, önümüzdeki sonbaharda kullanıma sunulabilir

    Wall Street Journal tarafından yakın zamanda yayınlanan bir habere göre YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor. Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve bu sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

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