Yakuza'nın yaratıcısı, yeni oyunu Gang of Dragon'dan umudu kesti

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Tam Boyutta Gör Aralık ayında gerçekleşen Game Awards'ta en çok dikkat çeken fragmanlardan biri de Gang of Dragon fragmanı olmuştu. Yakuza serisinin yaratıcısı olarak tanınan Toshihiro Nagoshi'nin yeni stüdyosu Nagoshi Studios'ta yaptığı oyun, gerek atmosferi, gerekse Don Lee'nin hayat verdiği ana karakteriyle ilgi çekmeyi başarmıştı. Ancak görünen o ki bu oyunu bir gün oynama şansımız epey düşük.

Game Awards'ta gösterilen fragman heyecan yaratmış olsa da kısa süre sonra oyunun akıbetini sorgulatan haberler gelmeye başladı. Gang of Dragon'un başlıca finansörü olan NetEase, Mart ayında projeden çekildi. Bunun üzerine bir de oyunun resmi internet sitesinin ve YouTube sayfasının kapanması, projenin muhtemelen yarıda kalıp iptal edildiği şeklinde yorumlandı.

Gang of Dragon'u Yapan Nagoshi Studios Artık Mazi Oldu

Hâlâ bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ortaya çıkan son detaylar, Gang of Dragon için pek iyi görünmüyor. Toshihiro Nagoshi, X (Twitter) hesabının "hakkında" kısmındaki bilgilerini "eski Nagoshi Studios yöneticisi" olarak güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte aslında Gang of Dragon'un akıbeti de büyük ölçüde belli oldu. Belli ki NetEase'in çekilmesinin ardından Gang of Dragon rafa kaldırılırken, Nagoshi Studios da havlu atmış.

Elbette bu projenin ileride farklı bir yayıncı ya da stüdyo tarafından devralınıp tamamlanması mümkün ama oyunun Game Awards'ta vaat edildiği hâliyle, AAA bir oyun olarak çıkması artık söz konusu değil.

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Yakuza'nın yaratıcısının yeni oyunu iptal oldu

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