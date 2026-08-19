Çin, ByteDance ve Tencent'in Nvidia'dan 10 bin H200 çipi almasına izin verdi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji savaşından en çok yara alan şirketlerden biri Nvidia oldu. İlk olarak ABD'nin kısıtlamaları yüzünden Çin'e istediği kadar çip satamayan Nvidia, son dönemde de Çin'in yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Çinli şirketlerin Nvidia'dan yapay zekâ çipi alması Pekin yönetimi tarafından yasaklanınca, oldukça önemli bir pazarın kapıları Nvidia'ya kapanmış oldu. Pekin yönetimi bu yılın başında Nvidia'ya yeniden kapıları açtı ama Çinli şirketlerin Nvidia'dan özgürce çip almasına müsade etmedi. Belli şirketlerin belli miktarlarda AI çipi almasına izin verildi. Ne var ki yapay zekâ yarışının iyiden iyiye kızışması, Çin'i yeniden ithalata itmiş görünüyor.

The Financial Times'ın haberine göre Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden ByteDance ve Tencent'ın son birkaç hafta içerisinden Nvidia'dan 10'ar bin H200 çipi almasına müsaade edildi. Çin'in bu işlemcilerin ülkeye girişine izin vermesi, yerli şirketlerin daha gelişmiş yapay zekâ modelleri eğitebilmesi açısından kritik olacak. Çin, yasaklar ışığında kendi çözümlerini ve çiplerini geliştirmiş olsa da yapay zekânın donanım ihtiyacını karşılamak için hâlâ dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuyor. Şimdi o ihtiyacın H200'lerle karşılanmış olması, her iki şirketin de kendi AI modellerini daha da geliştirmesine zemin hazırlayacak.

Nvidia H200, yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı bir veri merkezi GPU'su. H200'ün en önemli özelliklerinden biri, büyük yapay zekâ modellerinde ihtiyaç duyulan yüksek hızlı bellek kapasitesini artırması. İşlemci, özellikle büyük miktarda verinin aynı anda işlenmesini gerektiren yapay zekâ iş yüklerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş durumda. Çinli şirketlerin bu işlemcilere erişebilmesi, yalnızca mevcut modellerin daha hızlı çalıştırılması anlamına gelmiyor. Yüksek performanslı GPU'lar, milyarlarca hatta trilyonlarca parametre içerebilen modellerin eğitilmesinde doğrudan rol oynadığı için, daha güçlü işlemcilere erişim yeni nesil yapay zekâ modellerinin geliştirilmesini de kolaylaştırıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (17 Ağustos 2026) 2 gün önce eklendi

Çinli Şirketlere On Binlerce H200 Çipi Daha Gidebilir

Financial Times'a göre ByteDance ve Tencent'in ardından başka Çinli şirketlerin de benzer büyüklükte H200 sevkiyatları alması mümkün. Ancak şirketlerin işlemcileri Çin ana karasında ne ölçüde kullanabileceği konusunda bazı kısıtlamalar bulunuyor. Financial Times'ın aktardığına göre yetkililer, ByteDance ve Tencent'e siparişlerinin önemli bir bölümünü Hong Kong'a göndermelerini söyledi. İlginç olan ise iki şirketin de şu anda Hong Kong'da bu işlemcileri kullanabilecek veri merkezlerinin bulunmaması. Eğer bu iddialar doğruysa Çinli şirketlerin Hong Kong gibi yerlere daha fazla veri merkezi kurdurmaya başladığını görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Çin, ByteDance ve Tencent'in 10 bin H200 çipi almasına izin verdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: