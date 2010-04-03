Yamaha, 3 modeli ile kulak içi kulaklık sektörüne giriş yaptı.



Ses ekipmanları üreterek kullanıcılara başarılı çözümler sunan Japon Yamaha, EPH-20, EPH-30, EPH-50 model isimli üç kulak içi kulaklığıyla sektöre giriş yaptı.

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Yamaha EPH-20



EPH-20, firmanın giriş seviyesindeki en ucuz modeli konumunda. 10,7 mm çapında dinamik sürücülere sahip olan kulaklık, 17 Ohm'luk empedans, 103 dB'lik ses basınç değeri (Sound Pressure Level(SPL) olarak bilinir - sesin belli bir uzaklığa yaptığı basınç değeri) ve 20 Hz - 21 kHz aralığında frekans tepskisi sunuyor. 1,2 metrelik kablosunun ucunda 3.5 mm'lik jak bulunduran EPH-20 siyah, yeşil, pembe, mor ve kırmızı renk seçenekleri sunuyor. Fiyatı ise 30 Dolar olarak belirlenmiş.

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Yamaha EPH-30

9 mm çapında dinamik sürücülere sahip olan model ise EPH-30. 16 Ohm'luk empedansa sahip kulaklık yine 20 Hz - 21 kHz frekans tepki aralığı ve 110 dB'lik ses basınç değeri sunuyor. EPH-20 modelindeki kablo ve jak düzenine sahip olan EPH-30, siyah ve beyaz renk seçeneği sunuyor. Kulaklık, 50 Dolar'lık fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuldu.

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Yamaha EPH-50

EPH-50 modeli ise 100 Dolar'lık fiyatı ile firmanın en pahalı kulaklığı. 13,6 mm çapında, 16 Ohm empedansta dinamik sürücülere sahip olan kulaklık, diğer iki modeldeki gibi 20 Hz - 21 kHz frekans tepki aralığı ve 104 dB ses basınç değeri sunuyor. Yine diğer iki modeldeki kablo ve jack yapısına sahip olan EPH-50, buna ek olarak uyumluluk alanını genişletmesi amacıyla 6,3 mm jak adaptörü ile geliyor.

Üç model de üç farklı boyutta silikon kulaklık ucu ile beraber geliyor. Firmanın yeni girdiği sektörde ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.