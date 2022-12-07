Yapay zekâ yakın gelecekte Google’ın yerini alabilir

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zekâ teknolojilerinin geldiği son nokta korkutucu olmaya başladı. Blog yazısı yazma veya bunu seslendirme gibi hayatı kolaylaştırıcı işlemlerin de ötesine geçen yapay zekâ nasıl bomba yapılacağını veya dünyanın ele geçirileceğini bile anlatıyor. Yakın gelecekte Google gibi önemli platformlar yapay zekâya teslim olabilir.

Daha detaylı arama

Gmail geliştiricisi Paul Buchheit yakın gelecekte Google aramalarının yerini alabileceğini belirtiyor. Bir dönem iş ilanlarını aramak için Sarı Sayfalar ya da Yellow Pages platformu tercih edilirken Google’ın yükselişi buna darbe vurmuştu. Uzmanlar benzer bir senaryonun Google için de yaşanacağını düşünüyor.

Yapay zeka, nasıl bomba ve hırsızlık yapılacağını anlatıyor 1 gün önce eklendi

Normalde Google mantığı bir aramanın sonrasında detaylı bilgi için kullanıcıyı ilgili linklere yönlendirmektir. ChatGPT ise bir arama ile ilgili detaylı bilgiyi kendisi oluşturarak kullanıcıya sunuyor. İnsanlar bir şeyler öğrenmek veya fikir sahibi olmak için Google’ı kullandığından yeni dönemde bu tür paket bilgilendirmeler önemli bir tercih değişimine sebep olabilir.

Yapay zekâ biraz daha bilgisayar başında yapılan işlerin yerini alacak gibi görünüyor. Blog yazısı yazmak, kritik yapmak veya arama sonuçlarında paket bilgiler hazırlamak gibi. Örneğin vlog çekmek, medya içeriği üretmek, habercilik, spikerlik, yorumculuk, dizi veya film yapımcılığı halen insan gücüne dayanıyor. Bununla birlikte asıl sorun yapay zekânın sınırlamalara rağmen bunun dışına çıkarak uygunsuz davranışlar sergileyebilmesi.

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Yapay zekâ ne kadar ileri gidebilir?