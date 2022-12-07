Yapay zekâ yakın gelecekte Google’ın yerini alabilir

Daha detaylı arama
Gmail geliştiricisi Paul Buchheit yakın gelecekte Google aramalarının yerini alabileceğini belirtiyor. Bir dönem iş ilanlarını aramak için Sarı Sayfalar ya da Yellow Pages platformu tercih edilirken Google’ın yükselişi buna darbe vurmuştu. Uzmanlar benzer bir senaryonun Google için de yaşanacağını düşünüyor.
Normalde Google mantığı bir aramanın sonrasında detaylı bilgi için kullanıcıyı ilgili linklere yönlendirmektir. ChatGPT ise bir arama ile ilgili detaylı bilgiyi kendisi oluşturarak kullanıcıya sunuyor. İnsanlar bir şeyler öğrenmek veya fikir sahibi olmak için Google’ı kullandığından yeni dönemde bu tür paket bilgilendirmeler önemli bir tercih değişimine sebep olabilir.
Yapay zekâ biraz daha bilgisayar başında yapılan işlerin yerini alacak gibi görünüyor. Blog yazısı yazmak, kritik yapmak veya arama sonuçlarında paket bilgiler hazırlamak gibi. Örneğin vlog çekmek, medya içeriği üretmek, habercilik, spikerlik, yorumculuk, dizi veya film yapımcılığı halen insan gücüne dayanıyor. Bununla birlikte asıl sorun yapay zekânın sınırlamalara rağmen bunun dışına çıkarak uygunsuz davranışlar sergileyebilmesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım