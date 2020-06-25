Cyberpunk 2077’den yeni fragman geldi

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Yılın en çok beklenen oyunu diyebileceğimiz ancak kısa bir süre önce duyurulan yeni bir erteleme kararıyla çıkış tarihi kasım ayına ötelenen Cyberpunk 2077 için geliştirici CD PROJEKT RED (CDPR) Night City Wire isimli bir etkinlik düzenledi.

Geliştirici etkinliğin başında ise oyuna ait yeni bir fragman yayınladı. Oyunun başlangıç bölümüne odaklanan fragmanda bizleri bazı ana karakterlerle tanıştıran CDPR, aynı zamanda “Cyberpunk 2077’ye giriş” olarak tanımlayabileceğimiz görevlerden de bir demet gösterdi.

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The Gig adı verilen fragmanda oyunun ana kahramanı V ile yeraltı dünyasında bize eşlik Jackie Welles ile karşılanıyoruz. Night City’nin en güçlü şirketlerinden olan Arasaka’yı hedef aldığımız görevde, sayısallaştırma yoluyla sanal ölümsüzlük vadeden bir biyoçipi çalmamız isteniyor.

Görevde bize daha öneki fragmanlardan da hatırladığımız Dexter DeShawn isimli karakter eşlik ediyor. Ancak sakin başlayan görev bir kan banyosu haline alıyor ve görev sonunda ise Dexter’ın ihanetine uğruyoruz. Bu aşamadan sonra ise asıl oyuna giriş yapıyoruz.

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Birçok detayla süslenen fragman birçoğumuz merak ettiği şekilde Keanu Reeves’in hayat verdiği Johhny Silverhand karakteriyle sona eriyor. Oyun için görüntülerden oluşan fragmandaki görsel kalite ise fazlasıyla tatmin edici görünüyor. Bakalım Cyberpunk 2077 piyasaya çıktığında vadedilenlerin ne kadarı oyuncularla buluşacak? Aşağıda iki dakikadan biraz daha uzun süren videoya göz atabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/uk/new-cyberpunk-2077-trailer-shows-prologue-missions-and-key-characters/

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