Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahneleri CGI teknolojisiyle çekilecek

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Koronavirüs salgını nedeniyle sinema ve dizi setlerine ara verilmişti. Çeşitli ülkelerde yavaş yavaş çekimlere dönülüyor ancak çekimlere yeni kurallar getiriliyor. Örneğin Hollywood’da artık öpüşme sahnesi çekilmeyecek.

ABD’de pek çok yapımcı 12 Haziran tarihinde çekimlere başlıyor. ABD’nin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği, normalleşme sonrasında çekimlerde uyulması gereken kurallarla ilgili rehber hazırladı.

Rehberde sosyal mesafe, el hijyeni, yemekler, karavan ortamı, setler, yardımcı ve dublör oyuncuların sağlığı ve alıştırmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar belirlendi. İç mekana ve dış mekan çekimlerine ayrı ayrı tavsiyeler yapılıyor. Rehberdeki tüm uyarılar öneri niteliğinde ancak yapımcıların büyük çoğunluğunun bu kurallara uyacağı düşünülüyor.

Rehberin en ilginç yanı ise öpüşme, sevişme ve dövüş sahneleriyle ilgili. Rehbere göre öpüşme, sevişme, dövüş gibi yakın temas gerektiren sahnelerin çekilmemesi öneriliyor. Senaryonun değiştirilmesi veya dijital efekt kullanılması tavsiye ediliyor. Bu süreçte çekilecek dizi ve filmlerde fiziksel temasın olduğu sahneler CGI ve başka teknolojiler ile hazırlanacak.

https://pmcdeadline2.files.wordpress.com/2020/06/iwlmsc-task-force-white-paper-6-1-20.pdf

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