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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahneleri CGI teknolojisiyle çekilecek

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Haziran tarihinde dizi ve film çekimleri başlıyor. Yeni dönemde öpüşme, sevişme, dövüş gibi sahneler dijital efekt yöntemiyle çekilecek.
    4 sa.
    1,5b
    16
    11
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahneleri CGI teknolojisiyle çekilecek
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    Koronavirüs salgını nedeniyle sinema ve dizi setlerine ara verilmişti. Çeşitli ülkelerde yavaş yavaş çekimlere dönülüyor ancak çekimlere yeni kurallar getiriliyor. Örneğin Hollywood’da artık öpüşme sahnesi çekilmeyecek.

    ABD’de pek çok yapımcı 12 Haziran tarihinde çekimlere başlıyor. ABD’nin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği, normalleşme sonrasında çekimlerde uyulması gereken kurallarla ilgili rehber hazırladı.

    Rehberde sosyal mesafe, el hijyeni, yemekler, karavan ortamı, setler, yardımcı ve dublör oyuncuların sağlığı ve alıştırmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar belirlendi. İç mekana ve dış mekan çekimlerine ayrı ayrı tavsiyeler yapılıyor. Rehberdeki tüm uyarılar öneri niteliğinde ancak yapımcıların büyük çoğunluğunun bu kurallara uyacağı düşünülüyor.

    Rehberin en ilginç yanı ise öpüşme, sevişme ve dövüş sahneleriyle ilgili. Rehbere göre öpüşme, sevişme, dövüş gibi yakın temas gerektiren sahnelerin çekilmemesi öneriliyor. Senaryonun değiştirilmesi veya dijital efekt kullanılması tavsiye ediliyor. Bu süreçte çekilecek dizi ve filmlerde fiziksel temasın olduğu sahneler CGI ve başka teknolojiler ile hazırlanacak.



    https://pmcdeadline2.files.wordpress.com/2020/06/iwlmsc-task-force-white-paper-6-1-20.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barsahin (Barış Şahin) 3 sa. en beğenilen
    İlla öpüşmeye gerek yok, şu diyoloğu yapın gerisini biz anlarız;
    - Hadi canım öptüm
    - Ben de
    Yanıtla +9
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    BraveHeart 3 sa. joven
    AIDS öpüşerek bulaşmıyor kardeşim, vampir falan değilsen tabi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DoubleDragon 38 dk. BraveHeart
    "Öpüşerek bulaşıyor" dememiş ki insanoğlu akıllanmamakta direniyor başına gelenlerin tesadüf eseri geldiğini sanıyor, ders çıkarmıyor diyor.
    Yanıtla +1
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    joven 3 sa.
    Geçmişte AIDS şimdide bu virüs insanoğlu akıllanmamakta direniyor direndikçede batıyor ve hala başına gelenlerin tesadüf eseri geldiğini
    sanmaya devam etsin
    Geçmişte AIDS şimdide bu virüs insanoğlu akıllanmamakta direniyor direndikçede batıyor ve hala başına gelenlerin tesadüf eseri geldiğini sanmaya devam etsin...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    BraveHeart 3 sa. joven
    AIDS öpüşerek bulaşmıyor kardeşim, vampir falan değilsen tabi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    redoracle (yıldırım coolboy) 53 dk.
    Netflix'in vay haline
    O değilde game of thrones tam zamanında final yapmış yav.
    E porno sektörü biter o vakit genç ergenler rahatsız
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    Nat Pagle (Haluk Karataş) 2 sa.
    Hikaye cgı ucuz bir şey olmadığına göre öpüşürlerde cima da ederler
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    Mirram 3 sa.
    Saçma değil mi zaten çekim sırasında 1 kişi koronaysa herkese bulastiracak
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    estf (hakan artan) 3 sa.
    vr porn'a bir adım daha :)
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    PURECAUCASIANWHITE 3 sa.
    aktör ve aktrislerin aldığı para %50 düşürülsün ozaman.

    çoğu filmin yarısı öpüşmekten vuruşmaktan ibaret
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    joven 3 sa.
    Geçmişte AIDS şimdide bu virüs insanoğlu akıllanmamakta direniyor direndikçede batıyor ve hala başına gelenlerin tesadüf eseri geldiğini
    sanmaya devam etsin
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    BraveHeart 3 sa. joven
    AIDS öpüşerek bulaşmıyor kardeşim, vampir falan değilsen tabi
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    barsahin (Barış Şahin) 3 sa. en beğenilen
    İlla öpüşmeye gerek yok, şu diyoloğu yapın gerisini biz anlarız;
    - Hadi canım öptüm
    - Ben de
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