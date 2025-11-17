Giriş
    Grok ile videoların sınırı 15 saniyeye çıkıyor

    Görsel ve video üretimi tarafında vites arttıran XAi şirketinin Grok yapay zekâ robotu bu hafta önemli bir güncelleme ile ses üretiminde de kendisini gösterecek. 

    Grok Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ tarafında OpenAI Sora, Kling, Google Veo3 gibi video üretim araçlarının gösterişli çalışmaları devam ederken Elon Musk’ın Grok aracı sessiz sedasız sektörü sallamaya geliyor. Grok artık 15 saniyelik videolar üretecek. 

    Grok videolarda yeni dönem

    Grok uygulaması üzerinde görsel üreten kullanıcılar daha sonra bu görselleri 6-7 saniyelik hareketli videolara dönüştürebiliyor ya da doğrudan komut ile videolar oluşturabiliyor. Yapay zekâ sesin de eklendiği videolarda bu hafta yeni bir dönem başlıyor. 

    Elon Musk yaptığı paylaşımda videoların 15 saniyeye kadar üretilebileceğini ve ses zenginliğinin de geliştirileceğini duyurdu. Yeni güncellemenin bu hafta itibariyle Grok uygulamasına sunulacağı belirtildi. 

    Sora ve Kling gibi rakiplere göre tatmin edici seviyede hızlı üretim yapan Grok, video kalitesini ve sesini iyileştirmeye devam ettikçe rekabette öne geçmeye başlayabilir. Ayrıca üretilen içeriklere alternatif ve çeşitlilik açısından da başarılı sayılabilir. 

