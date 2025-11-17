Grok ile videoların sınırı 15 saniyeye çıkıyor

Grok videolarda yeni dönem
Grok uygulaması üzerinde görsel üreten kullanıcılar daha sonra bu görselleri 6-7 saniyelik hareketli videolara dönüştürebiliyor ya da doğrudan komut ile videolar oluşturabiliyor. Yapay zekâ sesin de eklendiği videolarda bu hafta yeni bir dönem başlıyor.
Elon Musk yaptığı paylaşımda videoların 15 saniyeye kadar üretilebileceğini ve ses zenginliğinin de geliştirileceğini duyurdu. Yeni güncellemenin bu hafta itibariyle Grok uygulamasına sunulacağı belirtildi.
Sora ve Kling gibi rakiplere göre tatmin edici seviyede hızlı üretim yapan Grok, video kalitesini ve sesini iyileştirmeye devam ettikçe rekabette öne geçmeye başlayabilir. Ayrıca üretilen içeriklere alternatif ve çeşitlilik açısından da başarılı sayılabilir.
