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    Yapay zeka ile meyvelerin raf ömrü uzatılıyor

    Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki akademisyenler, yapay zeka ile nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak milyonlarca ton gıdanın çöpe gitmesini engelleyecek ürün geliştirdi.

    Yapay zeka ile meyvelerin raf ömrü uzatılıyor Tam Boyutta Gör

    Kayseri'de akademisyenler, yapay zeka ile nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak milyonlarca ton gıdanın çöpe gitmesini engelleyecek ürün geliştirdi.

    Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) akademisyenlerin yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak geliştirdikleri ürün, meyve, sebze ve çiçeklerde depolama süresini uzatıyor.

    TÜBİTAK, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının AR-GE destekleri ile AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Güngör, elektrik elektronik mühendisi Dr. Cem Ayyıldız ve iş insanı Baran Baykurt Emiroğlu tarafından 1,7 milyon lira yatırılma kurulan FreshSens isimli akıllı tarım girişimi, meyve, sebze ve çiçeklerin soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran bir ürün geliştirdi.

    Başarılı çalışmalarıyla Avrupa'daki uluslararası Startup Wise Guys isimli yatırım fonundan 2023 yılında yatırım desteği alan girişimle gıda ve çiçeğin çöpe gitmesinin önüne geçiliyor.

    Prof. Dr. Güngör, nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak meyve, sebze ve çiçeklerin soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran bir ürün geliştirdiklerini söyledi.

    Prof. Dr. Güngör, hasat sonrasında soğuk hava depolarına getirilen ürünlerin, geliştirdikleri özel kutulara konulduğunu belirtti. Seçici gaz geçirgenliğine sahip kapaklarla oksijen ve karbondioksit oranlarının kutu içinde ayarlanabildiğini anlatan Güngör, bu sayede ürünlerin taze olarak saklanma süresinin uzadığını dile getirdi.

    Çeşitli tarım ürünlerinde denemeler yaptıklarını belirten Prof. Dr. Güngör, örneğin kirazın normal şartlarda 10 gün saklanabildiğini, geliştirdikleri ürünle bu sürenin 44 güne kadar çıktığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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