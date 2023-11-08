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Kayseri'de akademisyenler, yapay zeka ile nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak milyonlarca ton gıdanın çöpe gitmesini engelleyecek ürün geliştirdi.

Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) akademisyenlerin yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak geliştirdikleri ürün, meyve, sebze ve çiçeklerde depolama süresini uzatıyor.

TÜBİTAK, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının AR-GE destekleri ile AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Güngör, elektrik elektronik mühendisi Dr. Cem Ayyıldız ve iş insanı Baran Baykurt Emiroğlu tarafından 1,7 milyon lira yatırılma kurulan FreshSens isimli akıllı tarım girişimi, meyve, sebze ve çiçeklerin soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran bir ürün geliştirdi.

Başarılı çalışmalarıyla Avrupa'daki uluslararası Startup Wise Guys isimli yatırım fonundan 2023 yılında yatırım desteği alan girişimle gıda ve çiçeğin çöpe gitmesinin önüne geçiliyor.

Prof. Dr. Güngör, nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak meyve, sebze ve çiçeklerin soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran bir ürün geliştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Güngör, hasat sonrasında soğuk hava depolarına getirilen ürünlerin, geliştirdikleri özel kutulara konulduğunu belirtti. Seçici gaz geçirgenliğine sahip kapaklarla oksijen ve karbondioksit oranlarının kutu içinde ayarlanabildiğini anlatan Güngör, bu sayede ürünlerin taze olarak saklanma süresinin uzadığını dile getirdi.

Çeşitli tarım ürünlerinde denemeler yaptıklarını belirten Prof. Dr. Güngör, örneğin kirazın normal şartlarda 10 gün saklanabildiğini, geliştirdikleri ürünle bu sürenin 44 güne kadar çıktığını söyledi.

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Yapay zeka ile meyvelerin raf ömrü uzatılıyor