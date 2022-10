Yapay zeka sayesinde ölen sevdiklerinizle konuşabilirsiniz: Gelişen yapay zekalar neler sunabilir?

Tam Boyutta Gör Popüler dizi Black Mirror’un bir bölümü gibi gelse de yapay zeka (AI) alanındaki gelişmeler sayesinde ölen sevdiğimiz kişilerle etkileşim kurmamız mümkün. Yapay zeka beraberinde etik açısından endişeleri güçlendirse de yapabilecekleriyle de büyülüyor.

Kaliforniya merkezli HereAfterAI dahil olmak üzere birçok şirket, insanların sanal versiyonlarını oluşturabilmek için AI sohbet robotları ve sesli asistanlar üzerinde çalışıyor. Esasında mobil uygulama olan HereAfterAI, sohbet için fotoğraflar, video röportajları ve ses kayıtlarıyla oluşturulan avatarları kullanıyor. Benzer şekilde Los Angeles’ta bulunan You, Only Virtual (YOV) ve Tel Aviv merkezli Hour One, sevdiklerimizin sanal versiyonlarını oluşturarak etkileşime geçmemizi sağlıyor.

Yapay zeka giderek daha aratıcı oluyor

Alan Turing’in 1950 tarihli Computing Machinery and Intelligence (Bilgi İşlem Makineleri ve Zeka) makalesini yayınlamasından sonra kendi adını taşıyan test aracılığıyla, yapay zekanın düşünce kalıplarını ölçüyor ve bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Tam Boyutta Gör Veri bilimcilerinin yapay zeka geliştirmede karşılaştığı en kritik engellerden biri, yaratıcı düşünceyi ıraksak ve yakınsak düşünce olarak ayırmak. Yakınsak düşünme, hafıza ve mantık kullanarak sorunlara somut çözümler bulmak olarak ifade edilebilir. Iraksak düşünme ise sorunu çözmek için doğaçlama olarak gelişen, kendiliğinden olan bir keşif sürecidir.

Birkaç yıl önceye kadar yapay zeka sistemleri, farklı ve yaratıcı düşünme konusunda son derece zayıfken mantıksal düşünmelerde iyilerdi. Günümüzde ise DALL-E örneğini aklınıza getirmeniz ve yaratıcı düşünme konusunda ne kadar bir ilerleme olduğunu görmeniz yeterli. Artık yapay zekaları, film senaryoları yazarken veya bir müzik oluştururken görebiliyoruz.

Büyük dil modelleri üzerinde çalışılıyor

Tam Boyutta Gör İnsanların ikna edici dijital kopyalarını oluşturmak büyük yapay zeka dil modellerinden geçiyor. Bu alandaki en büyük örnekler ise OpenAI'ın GPT-3 yapay zekası ve Google'ın LaMDA'sıdır. Hatırlayacağınız üzere Google'ın yapay zeka biriminde görev alan kişi LaMDA'nın bilinç kazandığını iddia etmişti. Google ise LaMDA'nın sadece çok başarılı olduğunu ifade ederek bu iddiayı yalanlamıştı. Bununla birlikte ses klonlama alanında da önemli ilerlemeler kaydediliyor. Zira ortaya çıkan deepfakes videoları bunlara birer kanıt.

Ahlaki açıdan endişeler devam ediyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile oluşturulmuş dijital klonlar, insanların yas süreciyle başa çıkmasına yardımcı olmak için geliştirilse de hem ölüm öncesi hem de ölüm sonrası rıza ve mahremiyetle ilgili sorunları gündeme getiriyor.

Fikri mülkiyet ve verilerin mülkiyetiyasal bir gri alana düşüyor, yani AI tarafından oluşturulan içerik, gerçek insanlar tarafından üretilenlerle aynı yasal haklara ve felsefi statüye sahip mi? Anılar, inançlar ve kişisel tercihlerle ilgili bu teknolojinin kullanımı bazı eleştirmenler tarafından büyük bir mahremiyet istilası olarak görülüyor.

Pazarlama açısından büyük fırsatlar yaratacak

Los Angeles merkezli StoryFileşirketi, ana sayfasında Kaptan Kirk olarak tanıyabileceğiniz William Shatner'ın etkileşimli bir versiyonuna yer veriyor ve bu teknolojinin yarattığı bazı olasılıkları sergileyen konuşma sekansları sunuyor. Her ne kadar kısıtlı bir konuşma olsa fikir vermesi açısından önemli.

Zira pazarlama ve reklam şirketleri, ürünlerinin tanıtımı için sevdiğiniz ölü ünlüleri kullanabilir. Başta Meta ve Google olmak üzere daha doğru tüketici modelleri oluşturmak için sürekli veri toplanıyor ve kişiselleştirilmiş reklamlar kullanıcılara sunuluyor. Bu işlemin birkaç adım ilerisinde, kullanıcı davranışını en iyi şekilde etkileyecek şekilde oluşturulmuş kişisel reklamlar sunulabilir. En doğru anda en doğru şekilde size gösterilecek tanıdık bir yüze sahip reklama kayıtsız kalmak son derece zor olabilir.

