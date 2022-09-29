Yazdığınız cümleyi görsele dönüştüren yapay zeka Dall-E, ücretsiz oldu

Son zamanlarda gündemde olan cümleden görsel oluşturan yapay zeka sistemleri bir hayli seviliyor ve kullanılıyor. Midjourney ile birçok insanın tanıştığı bu sistemin önemli üyelerinden biri olan Dall-E ise geçtiğimiz saatlerde ücretsiz oldu.
Dall-E Artık Ücretsiz
Daha öncesinde Dall-E'yi betada kullanabilmek için uzun bir bekleme sırasına giriyordunuz ve ardından kullanabiliyordunuz. Ancak OpenAI'ın yaptığı son açıklamaya göre artık sistemi yalnızca siteye üye olarak kullanabileceksiniz. Şu an için klimlik doğrulama adımında bazı sorunlar mevcut ancak yakında çözülecektir. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.
Dall-E makine öğrenmesi sayesinde çalışan bir yapay zeka. Yazdığınız cümleleri veya kelimeleri tamamen kendisinin yarattığı görsellere çeviriyor. Dall-E ve Midjorney ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum