Yazdığınız cümleyi görsele dönüştüren yapay zeka Dall-E, ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda gündemde olan cümleden görsel oluşturan yapay zeka sistemleri bir hayli seviliyor ve kullanılıyor. Midjourney ile birçok insanın tanıştığı bu sistemin önemli üyelerinden biri olan Dall-E ise geçtiğimiz saatlerde ücretsiz oldu.

Dall-E Artık Ücretsiz

Daha öncesinde Dall-E'yi betada kullanabilmek için uzun bir bekleme sırasına giriyordunuz ve ardından kullanabiliyordunuz. Ancak OpenAI'ın yaptığı son açıklamaya göre artık sistemi yalnızca siteye üye olarak kullanabileceksiniz. Şu an için klimlik doğrulama adımında bazı sorunlar mevcut ancak yakında çözülecektir. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

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Dall-E makine öğrenmesi sayesinde çalışan bir yapay zeka. Yazdığınız cümleleri veya kelimeleri tamamen kendisinin yarattığı görsellere çeviriyor. Dall-E ve Midjorney ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Yazdığınız cümleyi görsele dönüştüren Dall-E ücretsiz oldu