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    Anlık Bildirim

    Yazdığınız cümleyi görsele dönüştüren yapay zeka Dall-E, ücretsiz oldu

    OpenAI'ın yazdığınız cümleyi veya kelimeleri görsele dönüştüren yapay zekası Dall-E, ücretsiz olarak tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Artık sadece kayıt olarak deneyebilirsiniz.
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    Yazdığınız cümleyi görsele dönüştüren Dall-E ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Son zamanlarda gündemde olan cümleden görsel oluşturan yapay zeka sistemleri bir hayli seviliyor ve kullanılıyor. Midjourney ile birçok insanın tanıştığı bu sistemin önemli üyelerinden biri olan Dall-E ise geçtiğimiz saatlerde ücretsiz oldu.

    Dall-E Artık Ücretsiz

    Daha öncesinde Dall-E'yi betada kullanabilmek için uzun bir bekleme sırasına giriyordunuz ve ardından kullanabiliyordunuz. Ancak OpenAI'ın yaptığı son açıklamaya göre artık sistemi yalnızca siteye üye olarak kullanabileceksiniz. Şu an için klimlik doğrulama adımında bazı sorunlar mevcut ancak yakında çözülecektir. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

    Dall-E makine öğrenmesi sayesinde çalışan bir yapay zeka. Yazdığınız cümleleri veya kelimeleri tamamen kendisinin yarattığı görsellere çeviriyor. Dall-E ve Midjorney ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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