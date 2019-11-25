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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zeka, Shakespeare oyunlarının bir kısmını başkalarının yazdığını doğruladı

    Edebiyat eleştirmenleri uzun bir süredir Shakespeare'in Henry VIII oyununu yazarken başka yazarlardan destek aldığını iddia ediyorlardı ve makine öğrenimi bu tezleri doğruladı.
    9 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yapay zeka, Shakespeare oyunlarının bir kısmını başkalarının yazdığını doğruladı
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    Shakespeare'in "Henry VIII" oyununu tamamlamak için tanınmamış bir yazarla çalıştığı yaygın olarak kabul edilen bir iddia olsa da, kanıtlanamayan bir tez olarak raflarda duruyordu. Ancak yeni geliştirilen bir algoritma bu iddiaları doğruluyor.

    Ayrıca Bkz. "5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı"

    Tartışma yeni bir boyut kazandı

    Çek araştırmacı Petr Plechác, Henry VIII'in hangi bölümlerinin Shakespeare'in işbirlikçisi John Fletcher adlı yazar tarafından kaleme alındığını belirleyen bir makine öğrenimi sistemi geliştirdi. Hem Shakespeare hem de Fletcher'ın kelime seçimlerini ve ritmlerini tanıması yönünde geliştirilen bu algoritmanın sonuçlarının ise son derece şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün. Yapay zeka, uzun süredir devam eden teorilere uygun olarak Fletcher'ın, oyunun yarısına yakın bir kısmını yazdığını belirledi.

    Yapay zeka, Shakespeare oyunlarının bir kısmını başkalarının yazdığını doğruladı
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    Yapay zeka, John Fletcher'ın bazı bölümleri tek başına, karışık olarak bulduğu bazı bölümleri de Shakespeare'la birlikte yazdıklarını belirlerken, başka bir oyun yazarı olan Philip Massinger'ın ise sürece dahil olmadığını raporladı. Otoriteler ise yazarların birbirlerini taklit edebileceklerine dikkat çekiyorlar. Sonuç olarak somut veriler ortaya çıkmadıkça, bu tartışmaların daha uzun süreler yapılacağını söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://www.engadget.com/2019/11/24/ai-helps-determine-credit-for-shakespeare-play/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MonitörKertenkelesi 2 sa.
    Aslında bu zamanında bir filmin de konusu olmuştu, tam olarak bir eser üzerinden değil de genel olarak bütün eserlerini bir başka kişinin bir aristokrat entellektüelin yazdığı üzerine bir tez, bir komplo teorisi usta filmde konu olmuştu, izlemeyenlerin izlemesini sağlık veririm.
    Anonymous, Yönetmen: Roland Emmerich.
    Kraliçe Elizabeth dönemi İngilteresinde geçen hikaye, yüzlerce yıldır onlarca entelektüelin kafasını kurcalayan bir soruya odaklanıyor: İngiliz edebiyatının en büyük ismi William Shakespeare'in eserlerinin arkasında başka biri mi vardı? Onlarca edebiyat eseri başka birilerinin kaleminden çıkmış olabilir miydi? İzleyip kendiniz karar verin.
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    DH Misafiri 6 sa.
    öyle olsa ne değişecek ki. burada denmek istenen eserin yarısı başka biri tarafından yazılmış
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    DH Misafiri 8 sa.
    Şekspir adı geçen hiçbir kitabı kendisi yazmadı, dönemin ünlü figürü Francis Bacon'du kitapları yazan, Şekspir'in adını koydu kitaplara..
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    blackzeros 9 sa.
    şeyh pir'e bak sen
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    DH Misafiri 9 sa.
    shakespeare 'e laf yok
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