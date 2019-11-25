Yapay zeka, Shakespeare oyunlarının bir kısmını başkalarının yazdığını doğruladı

Tam Boyutta Gör

Shakespeare'in "Henry VIII" oyununu tamamlamak için tanınmamış bir yazarla çalıştığı yaygın olarak kabul edilen bir iddia olsa da, kanıtlanamayan bir tez olarak raflarda duruyordu. Ancak yeni geliştirilen bir algoritma bu iddiaları doğruluyor.

Ayrıca Bkz. "5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı"

Tartışma yeni bir boyut kazandı

Çek araştırmacı Petr Plechác, Henry VIII'in hangi bölümlerinin Shakespeare'in işbirlikçisi John Fletcher adlı yazar tarafından kaleme alındığını belirleyen bir makine öğrenimi sistemi geliştirdi. Hem Shakespeare hem de Fletcher'ın kelime seçimlerini ve ritmlerini tanıması yönünde geliştirilen bu algoritmanın sonuçlarının ise son derece şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün. Yapay zeka, uzun süredir devam eden teorilere uygun olarak Fletcher'ın, oyunun yarısına yakın bir kısmını yazdığını belirledi.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka, John Fletcher'ın bazı bölümleri tek başına, karışık olarak bulduğu bazı bölümleri de Shakespeare'la birlikte yazdıklarını belirlerken, başka bir oyun yazarı olan Philip Massinger'ın ise sürece dahil olmadığını raporladı. Otoriteler ise yazarların birbirlerini taklit edebileceklerine dikkat çekiyorlar. Sonuç olarak somut veriler ortaya çıkmadıkça, bu tartışmaların daha uzun süreler yapılacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.engadget.com/2019/11/24/ai-helps-determine-credit-for-shakespeare-play/