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    Makine öğrenimi ile ispermeçet balinalarının “alfabesi” keşfedildi

    Araştırmacılar, makine öğrenimi teknolojileriyle deniz memelilerinin iletişiminin aydınlatabileceğini inanıyor. Yeni bir araştırmada ise bu teknik ile ispermeçet balinasının alfabesi keşfedildi.
    Makine öğrenimi ile ispermeçet balinalarının alfabesi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre ispermeçet balinalarının söyleyecek çok şeyi var ve sıkı sıkıya bağlı aile gruplarında oldukça konuşkanlar. Öte yandan ispermeçet balinaları kambur balinaların bildiği gibi melodik bir şekilde şarkı söylemezler. Bunun yerine, Mors alfabesi ve patlamış mısır patlamasının bir karışımı gibi ses çıkaran uzun “tıklamalar” şeklinde sesler çıkarıyorlar.

    Şimdi ise yeni bir çalışma, ispermeçet balinalarının daha önce düşünülenden çok daha incelikli bir iletişime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ve Project CETI’den bilim insanları, makine öğrenimini kullanarak, bir "alfabe" gibi daha büyük bir ses kalıpları sözlüğü belirlediler. Araştırmacılar bunların muhtemelen bir dil gibi anlam ifade edecek şekilde birleştirilebileceğini söylediler.

    Makine öğrenimi algoritmaları kullanıldı

    Araştırmacılar balinaların ne söylendiğini deşifre etmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojilerini kullanıyor. Balina seslendirmesi onlarca yıldır önemli bir araştırma konusu olsa da, bu yeni araştırmanın arkasındaki ekipler, konuşkan deniz memelileri arasında daha önce bilinmeyen bir nüans seviyesini ortaya çıkardıklarını öne sürüyorlar.

    Makine öğrenimi ile ispermeçet balinalarının alfabesi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma kapsamında küçük bir Karayip adası olan Dominika açıklarında toplanan 8.719 ispermeçet balinasından toplanan veri setini analiz edildi. Toplanan verileri anlamlandırmak için makine öğrenimi algoritmaları hassas bir şekilde ayarlanıyor ve çıktılar da biyologlarla birlikte analiz ediliyor. Ekibin yöntemi, koda'ları tek tek inceleyen eski analizlere göre bir değişikliğe işaret ediyor. Sesler bağlam içinde, balinalar arasındaki iletişim olarak incelendiğinde daha zengin bir resim oluşuyor. Balinaların iletişimleri koda adı verilen tekrarlayan kalıplara ayrılıyor. Karayip ispermeçet balinaları için yaygın olanı, ilk iki klik sesini daha hızlı üç klik (1+1+3) sesinin takip ettiği şeklinde. Aile grupları arasında ise her biri farklı tıklama ve tempoya sahip düzinelerce koda olabiliyor.

    Bağlamsal ayrıntılar müzik terminolojisi kullanılarak sınıflandırılıyor. Buna tempo, ritim, süsleme ve rubato da dahil. Buradan yola çıkan ekip, ispermeçet balinası fonetik alfabesi olarak adlandırdıkları bir alfabe oluşturdu. Araştırmacılara göre bu fonetik alfabe, koda yapısında gözlemlenen değişkenliği sistematik olarak açıklamayı mümkün kılıyor. CSAIL direktörü Daniela Rus, “Bunun, insan dili dışındaki iletişimde, dilbilimsel örüntü ikiliği kavramına ilk defa örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

    Araştırmacılara göre balinalar bu “kelimeleri” çeşitli bağlamlara göre farklı anlamlarda kullanabiliyor. Ayrıca ekip, doğada bu tip büyük kombinatoryal seslendirme sistemlerinin son derece nadir olduğunu ancak ispermeçet balinaları tarafından kullanılmaları, bunların sadece insana özgü olmadığını gösteriyor. Bu keşfe rağmen araştırmacılar, balinalar özelinde daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini, balina “şarkılarının” gelişi güzel oluşmadıklarını ifade ediyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98132/scientists-announce-breakthrough-discovery-of-whale-alphabet/index.html https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2023/12/08/2023.12.06.570484.full.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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