Makine öğrenimi ile ispermeçet balinalarının “alfabesi” keşfedildi

Şimdi ise yeni bir çalışma, ispermeçet balinalarının daha önce düşünülenden çok daha incelikli bir iletişime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ve Project CETI’den bilim insanları, makine öğrenimini kullanarak, bir "alfabe" gibi daha büyük bir ses kalıpları sözlüğü belirlediler. Araştırmacılar bunların muhtemelen bir dil gibi anlam ifade edecek şekilde birleştirilebileceğini söylediler.
Makine öğrenimi algoritmaları kullanıldı
Araştırmacılar balinaların ne söylendiğini deşifre etmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojilerini kullanıyor. Balina seslendirmesi onlarca yıldır önemli bir araştırma konusu olsa da, bu yeni araştırmanın arkasındaki ekipler, konuşkan deniz memelileri arasında daha önce bilinmeyen bir nüans seviyesini ortaya çıkardıklarını öne sürüyorlar.
Bağlamsal ayrıntılar müzik terminolojisi kullanılarak sınıflandırılıyor. Buna tempo, ritim, süsleme ve rubato da dahil. Buradan yola çıkan ekip, ispermeçet balinası fonetik alfabesi olarak adlandırdıkları bir alfabe oluşturdu. Araştırmacılara göre bu fonetik alfabe, koda yapısında gözlemlenen değişkenliği sistematik olarak açıklamayı mümkün kılıyor. CSAIL direktörü Daniela Rus, “Bunun, insan dili dışındaki iletişimde, dilbilimsel örüntü ikiliği kavramına ilk defa örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.
Araştırmacılara göre balinalar bu “kelimeleri” çeşitli bağlamlara göre farklı anlamlarda kullanabiliyor. Ayrıca ekip, doğada bu tip büyük kombinatoryal seslendirme sistemlerinin son derece nadir olduğunu ancak ispermeçet balinaları tarafından kullanılmaları, bunların sadece insana özgü olmadığını gösteriyor. Bu keşfe rağmen araştırmacılar, balinalar özelinde daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini, balina “şarkılarının” gelişi güzel oluşmadıklarını ifade ediyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98132/scientists-announce-breakthrough-discovery-of-whale-alphabet/index.html https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2023/12/08/2023.12.06.570484.full.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.