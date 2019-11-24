5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı

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Geçtiğimiz gün sizlere duyurduğumuz üzere Nokia akıllı telefonları üreten HMD Global şirketi, 5 Aralık tarihinde yeni bir modelin lansmanını yapacak. Bu cihazın uzun süredir beklenen Nokia 8.2 olduğuna kesin gözüyle bakılırken, cihazın teknik detayları da sızmaya başladı.

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Lansmanda başka cihazlar da tanıtılabilir

Nokia 8.2 akıllı telefon modelinin 64 MP çözünürlükte dörtlü bir kamera kurulumu ile gelmesi beklenirken, şirketin ilk açılır selfie kamerası barındıran modeli olacağı söyleniyor. Nokia 8.1'in halefi, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama özelliğine sahip olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisi ile güçlendirilecek.



https://www.hindustantimes.com/tech/nokia-8-2-could-launch-on-dec-5-all-you-need-to-know-about-nokia-8-1-successor/story-t2SUiYcvl9Mp5Hwqetc4gI.html

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Selfie kamerasınınçözünürlük sunacağı belirtilirken, cihazınolacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nokia 8.2, HMD Global'in üzerinde çalıştığı tek telefon değil. Raporlara göre,vebütçe telefonları da yolda. Nokia 8.2'nin fiziksel anlamda nasıl bir tasarımla geleceği ise şimdilik ortaya çıkmış değil.