5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı

Geçtiğimiz gün sizlere duyurduğumuz üzere Nokia akıllı telefonları üreten HMD Global şirketi, 5 Aralık tarihinde yeni bir modelin lansmanını yapacak. Bu cihazın uzun süredir beklenen Nokia 8.2 olduğuna kesin gözüyle bakılırken, cihazın teknik detayları da sızmaya başladı.
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Lansmanda başka cihazlar da tanıtılabilir
Nokia 8.2 akıllı telefon modelinin 64 MP çözünürlükte dörtlü bir kamera kurulumu ile gelmesi beklenirken, şirketin ilk açılır selfie kamerası barındıran modeli olacağı söyleniyor. Nokia 8.1'in halefi, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama özelliğine sahip olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisi ile güçlendirilecek.
Selfie kamerasının 32 MP çözünürlük sunacağı belirtilirken, cihazın 5G desteğinin olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nokia 8.2, HMD Global'in üzerinde çalıştığı tek telefon değil. Raporlara göre, Nokia 2.3 ve Nokia 5.2 bütçe telefonları da yolda. Nokia 8.2'nin fiziksel anlamda nasıl bir tasarımla geleceği ise şimdilik ortaya çıkmış değil.
https://www.hindustantimes.com/tech/nokia-8-2-could-launch-on-dec-5-all-you-need-to-know-about-nokia-8-1-successor/story-t2SUiYcvl9Mp5Hwqetc4gI.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle