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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı

    Nokia telefonların üreticisi HMD Global'in uzun süredir beklenen Nokia 8.2 akıllı telefon modelini 5 Aralık tarihinde tanıtması beklenirken, cihazla ilgili detaylar su yüzüne çıkmaya başladı.
    20 dk.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı
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    Geçtiğimiz gün sizlere duyurduğumuz üzere Nokia akıllı telefonları üreten HMD Global şirketi, 5 Aralık tarihinde yeni bir modelin lansmanını yapacak. Bu cihazın uzun süredir beklenen Nokia 8.2 olduğuna kesin gözüyle bakılırken, cihazın teknik detayları da sızmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak"

    Lansmanda başka cihazlar da tanıtılabilir

    Nokia 8.2 akıllı telefon modelinin 64 MP çözünürlükte dörtlü bir kamera kurulumu ile gelmesi beklenirken, şirketin ilk açılır selfie kamerası barındıran modeli olacağı söyleniyor. Nokia 8.1'in halefi, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama özelliğine sahip olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisi ile güçlendirilecek.


    Selfie kamerasının 32 MP çözünürlük sunacağı belirtilirken, cihazın 5G desteğinin olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nokia 8.2, HMD Global'in üzerinde çalıştığı tek telefon değil. Raporlara göre, Nokia 2.3 ve Nokia 5.2 bütçe telefonları da yolda. Nokia 8.2'nin fiziksel anlamda nasıl bir tasarımla geleceği ise şimdilik ortaya çıkmış değil.



    https://www.hindustantimes.com/tech/nokia-8-2-could-launch-on-dec-5-all-you-need-to-know-about-nokia-8-1-successor/story-t2SUiYcvl9Mp5Hwqetc4gI.html Yorum Yaz
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    WeDneS 17 dk.
    Nokia vazgeçmedi vazgeçmeyecek
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