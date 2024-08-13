Yapay zeka ile dil resminden %98 doğrulukla hastalık teşhisi yapıldı

Doktorlar binlerce yıldır hastaların diline bakarak bazı hastalıkları teşhis edebiliyor. Çünkü dilini rengi ve biçimi, vücuttan neler olup bittiği hakkında önemli ipuçları verebiliyor. Bu teknik, 17. yüzyılda batı tıbbında popülerlik kazanmış gibi görünse de aslında yaklaşık 1115'ten beri geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor.
Binlerce dil fotoğrafı makine öğrenimi için kullanıldı
İyi bir dil analizinin değerini anlayan Irak'taki Orta Teknik Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli ışık koşullarında çekilmiş 5.260 dil görüntüsü üzerinde bir makine öğrenimi sistemini eğittiler. Ayrıca astım, diyabet ve anemi gibi bilinen sağlık sorunları olan bireylerden bir dizi görüntüyü eğitim için eklediler. Daha sonra, bir kamerayı hastanın dilinden 20 cm uzağa yerleştirerek sistemi test ettiler ve sistemden bir tanı oluşturmasını istediler. Sistem, gerçek zamanlı olarak %98 oranında doğru tanı koymayı başardı.
Harvard Health, sağlıklı bir dilin simetrik ve az çok açık pembe olması gerektiğini, üzerinde hafif bir beyaz kaplamanın bulunmasının sorun olmadığını belirtiyor. Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında sağlıklı bir dilin hafif morumsu veya kahverengimsi bir tonu da olabilir. Bunun dışında herhangi bir şey varsa, kontrol için doktora gitmenin faydalı olacağı belirtiliyor.
Ancak yakında, yapay zeka sayesinde, akıllı telefonunuzun kamerasıyla dilinize bakarak kolayca tanı almak mümkün olacak gibi görünüyor.Kaynakça https://newatlas.com/health-wellbeing/ai-doctor-tongue/ https://www.mdpi.com/2227-7080/12/7/97 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.