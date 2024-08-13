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    Yapay zeka ile dil resminden %98 doğrulukla hastalık teşhisi yapıldı

    Araştırmacılar, makine öğrenimi yöntemiyle dil fotoğraflarını analiz ederek bazı hastalıkları çok yüksek doğruluk oranıyla teşhis etmeyi başardı.               
    Yapay zekayla dil resminden %98 doğrulukla hastalık saptandı Tam Boyutta Gör
    Antik bir sağlık teşhisi biçimini modern makine öğrenimi yöntemiyle güncelleyen araştırmacılar, sadece dilinize bakarak bazı hastalıkları ortaya çıkarabilen dikkat çekici bir sistem geliştirdiler. Sistemin doğruluk seviyesinin mükemmele yakın olduğu belirtiliyor.

    Doktorlar binlerce yıldır hastaların diline bakarak bazı hastalıkları teşhis edebiliyor. Çünkü dilini rengi ve biçimi, vücuttan neler olup bittiği hakkında önemli ipuçları verebiliyor. Bu teknik, 17. yüzyılda batı tıbbında popülerlik kazanmış gibi görünse de aslında yaklaşık 1115'ten beri geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor.

    Binlerce dil fotoğrafı makine öğrenimi için kullanıldı

    İyi bir dil analizinin değerini anlayan Irak'taki Orta Teknik Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli ışık koşullarında çekilmiş 5.260 dil görüntüsü üzerinde bir makine öğrenimi sistemini eğittiler. Ayrıca astım, diyabet ve anemi gibi bilinen sağlık sorunları olan bireylerden bir dizi görüntüyü eğitim için eklediler. Daha sonra, bir kamerayı hastanın dilinden 20 cm uzağa yerleştirerek sistemi test ettiler ve sistemden bir tanı oluşturmasını istediler. Sistem, gerçek zamanlı olarak %98 oranında doğru tanı koymayı başardı.

    Yapay zekayla dil resminden %98 doğrulukla hastalık saptandı
    Çalışmaya liderlik eden Profesörü Ali Al-Naji, dilin rengi ve şeklinin hangi hastalıklara işaret ettiğini şöyle açıklıyor: "Dilin rengi, şekli ve kalınlığı bir dizi sağlık sorununu ortaya çıkarabilir. Tipik olarak, diyabetli kişilerin sarı bir dili vardır. Kanser hastalarında kalın yağlı bir kaplamaya sahip mor bir dil bulunur ve akut felçli hastaların alışılmadık şekilde kırmızı bir dili vardır. Beyaz bir dil kansızlığa işaret edebilir, şiddetli COVID-19 vakaları olan kişilerin koyu kırmızı bir dili olması muhtemeldir. Çivit mavisi veya mor renkli bir dil damarsal ve gastrointestinal sorunları veya astımı gösterir."

    Harvard Health, sağlıklı bir dilin simetrik ve az çok açık pembe olması gerektiğini, üzerinde hafif bir beyaz kaplamanın bulunmasının sorun olmadığını belirtiyor. Akdeniz, Asya ve Afrika toplumlarında sağlıklı bir dilin hafif morumsu veya kahverengimsi bir tonu da olabilir. Bunun dışında herhangi bir şey varsa, kontrol için doktora gitmenin faydalı olacağı belirtiliyor.

    Ancak yakında, yapay zeka sayesinde, akıllı telefonunuzun kamerasıyla dilinize bakarak kolayca tanı almak mümkün olacak gibi görünüyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/health-wellbeing/ai-doctor-tongue/ https://www.mdpi.com/2227-7080/12/7/97
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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