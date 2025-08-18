Yapay zeka veri merkezlerinin enerji yükü ABD’nin şebekesini vurdu

ABD’de hızla büyüyen yapay zeka veri merkezleri, ülkenin elektrik şebekesini kritik bir darboğaza sokuyor. Artan enerji ihtiyacını karşılamakta zorlanan altyapı teknoloji devlerini kendi enerji santrallerini kurmaya zorluyor.
Yapay zekaya yönelik küresel yarış hız kazanırken Meta, Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketler milyarlarca dolarlık yatırım yaparak yeni nesil veri merkezleri inşa ediyor. Ancak bu merkezlerin enerji ihtiyacı, ABD’nin 1970’lerde kurulan yaşlı elektrik altyapısını zorluyor. Aktarılanlara göre halihazırda veri merkezlerinin enerji tüketimi, ABD'deki toplam enerji talebinin yüzde 5'ine ulaşmış durumda.
Goldman Sachs’ın raporuna göre, tek bir veri merkezi bağlantı talebi 5 gigawatt’a kadar çıkabiliyor. Bu, yaklaşık 5 milyon hanenin elektrik tüketimine eşdeğer. Mevcut hızla devam edilirse ABD şebekesi bu yükü taşımakta zorlanacak.
2027’ye kadar 500 terawatt-saat talep
ABD yönetimi ise çözüm arayışında. Başkan Trump'ın açıkladığı "Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamında, ülkenin elektrik altyapısını güçlendirecek projeler gündeme alındı. Ancak uzmanlara göre, hızlı ve etkili adımlar atılmazsa yapay zeka rüzgarı ABD için bir enerji darboğazına dönüşebilir. Zira veri merkezleri çok hızlı bir şekilde kurulabilirken nükleer gibi enerji santrallerini kurmak onlarca yıl sürebiliyor.
