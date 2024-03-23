Yapay zekaya sahip hesap makinesi üretildi

Hindistan asıllı Divyansh Tripathi tarafından tasarlanan OBSCURA adlı akıllı hesap makinesi elle yazılan problemleri bile çözebilecek yetenekte yeni bir hesap makinesi türü.
Yapay zekalı ve gelişmiş bir kameraya sahip OBSCURA hesap makinesi kağıda çizilmiş el yazısı içeren problemleri anlıyor ve çözebiliyor.
Hindistan asıllı tasarımcı Divyansh Tripathi‘nin OBSCURA akıllı hesap makinesi icadı, tüm sayısal problemleri tek bir makinede çözmeyi planlıyor. Bu hesap makinesi, el yazısıyla yazılmış bir formülün fotoğrafını çekip Socratic, Photomath, Microsoft Maths Solver gibi çözümleyicilerden geçirebilen bir kameraya sahip. Bunun yanında, sorusunu sesli olarak sormak isteyenler için bir mikrofona da sahip.
Bu cihazda bulunan arayüzü, birçok güçlü hesap makinesi gibi olsa da, yapay zeka çalışıyor ve görüntüleyiciyi ayarlamak veya ekrandaki imleci hareket ettirmek için dokunmatik kontrolü ile farkını ortaya koyuyor.
Matematik çözücü bu makine, potansiyel kötüye kullanım nedeniyle tartışmalı olsa da, teknolojinin kendisi oldukça etkileyici ve iyi amaçlar için kullanılabilir. OBSCURA, özellikle çözüm kontrolü ile bazı rutin işleri yapmayı vaad ediyor, ancak kullanıcıya bu gücü sorumlu bir şekilde kullanmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.