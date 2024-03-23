Yapay zekaya sahip hesap makinesi üretildi

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Hindistan asıllı Divyansh Tripathi tarafından tasarlanan OBSCURA adlı akıllı hesap makinesi elle yazılan problemleri bile çözebilecek yetenekte yeni bir hesap makinesi türü.

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Yapay zekalı ve gelişmiş bir kameraya sahip OBSCURA hesap makinesi kağıda çizilmiş el yazısı içeren problemleri anlıyor ve çözebiliyor.

Hindistan asıllı tasarımcı Divyansh Tripathi‘nin OBSCURA akıllı hesap makinesi icadı, tüm sayısal problemleri tek bir makinede çözmeyi planlıyor. Bu hesap makinesi, el yazısıyla yazılmış bir formülün fotoğrafını çekip Socratic, Photomath, Microsoft Maths Solver gibi çözümleyicilerden geçirebilen bir kameraya sahip. Bunun yanında, sorusunu sesli olarak sormak isteyenler için bir mikrofona da sahip.

Bu cihazda bulunan arayüzü, birçok güçlü hesap makinesi gibi olsa da, yapay zeka çalışıyor ve görüntüleyiciyi ayarlamak veya ekrandaki imleci hareket ettirmek için dokunmatik kontrolü ile farkını ortaya koyuyor.

Matematik çözücü bu makine, potansiyel kötüye kullanım nedeniyle tartışmalı olsa da, teknolojinin kendisi oldukça etkileyici ve iyi amaçlar için kullanılabilir. OBSCURA, özellikle çözüm kontrolü ile bazı rutin işleri yapmayı vaad ediyor, ancak kullanıcıya bu gücü sorumlu bir şekilde kullanmak gerekiyor.

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