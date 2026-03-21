Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Casio, sadece bir hesap makinesi değil aynı zamanda geleneksel Japon zanaatkarlığının bir örneği olan yeni hesap makinesini tanıttı. The Special One adı verilen cihaz oldukça tuzlu bir fiyata sahip.

    Casio, koleksiyonluk saatlerindeki stratejisini hesap makinelerine taşıdı. Japon teknoloji devi "The Special One" olarak adlandırılan S100X-JC1-U model numaralı yeni amiral gemisi hesap makinesini tanıttı. Sadece 650 adetle sınırlı olan bu özel model, 624 dolar (99.000 Yen) seviyesindeki fiyatıyla adeta bir dizüstü bilgisayar maliyetine sahip.
    Yeni hesap makinesini sıradan modellerden ayıran en önemli özellik, üretiminde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler. Cihazın alüminyum gövdesi, 1930 yılından beri faaliyet gösteren Yamakyu Shitsuki şirketi tarafından, geleneksel Japon lake sanatı (Urushi) teknikleri uygulanarak elle işlendi.
    Bahsi geçen özel teknik metale parlak ve camsı bir siyah görünüm kazandırıyor. Bu hassas işlem bizzat Japon lake sanatı ustası Ryuji Umeda tarafından bir ayda gerçekleştirildi. Tasarımı tamamlayan diğer detayları ise kırmızı çerçeveli tuşlar ve altın rengi rakamlar olarak sıralayabiliriz.

    7 yıla kadar pil ömrü

    Casio, cihazın sadece görünüşüne değil, kullanım konforuna da odaklanmış durumda. 12 haneli LCD ekran, çift katmanlı özel kaplaması sayesinde yansımaları minimuma indirerek yüksek kontrast ve netlik sağlıyor. Ayrıca tuşlarda kullanılan makas tipi mekanizma (scissor-switch), her basışta net ve belirgin bir geri bildirim sağlıyor.

    Cihazın enerji ihtiyacı ise oldukça düşük. Tek bir CR2025 pil ile günde bir saatlik kullanımda 7 yıla kadar pil ömrü vadediliyor. Japonya pazarında satışa sunulan bu özel seri, dünya çapında sadece 650 şanslı kullanıcıya ulaşacak. Zira cihaz sadece bir hesap makinesi değil, aynı zamanda geleneksel Japon zanaatkarlığının bir örneği olarak nitelendiriliyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (2 Üye, 43 Misafir) 5 Masaüstü 40 Mobil
    YaptikBirHataKomiserBey okuyor
    Y
    GENEL İSTATİSTİKLER
    4631 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    casio, hesap makinesi ve
    4 etiket daha The Special One S100X-JC1-U Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,4b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    battlefield 6 steam key melih abuaf yahudi mi geely echo bmw 230e karbonlu polen filtresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum