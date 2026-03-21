Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Casio, koleksiyonluk saatlerindeki stratejisini hesap makinelerine taşıdı. Japon teknoloji devi "The Special One" olarak adlandırılan S100X-JC1-U model numaralı yeni amiral gemisi hesap makinesini tanıttı. Sadece 650 adetle sınırlı olan bu özel model, 624 dolar (99.000 Yen) seviyesindeki fiyatıyla adeta bir dizüstü bilgisayar maliyetine sahip.

Tam Boyutta Gör Yeni hesap makinesini sıradan modellerden ayıran en önemli özellik, üretiminde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler. Cihazın alüminyum gövdesi, 1930 yılından beri faaliyet gösteren Yamakyu Shitsuki şirketi tarafından, geleneksel Japon lake sanatı (Urushi) teknikleri uygulanarak elle işlendi.

Tam Boyutta Gör Bahsi geçen özel teknik metale parlak ve camsı bir siyah görünüm kazandırıyor. Bu hassas işlem bizzat Japon lake sanatı ustası Ryuji Umeda tarafından bir ayda gerçekleştirildi. Tasarımı tamamlayan diğer detayları ise kırmızı çerçeveli tuşlar ve altın rengi rakamlar olarak sıralayabiliriz.

7 yıla kadar pil ömrü

Casio, cihazın sadece görünüşüne değil, kullanım konforuna da odaklanmış durumda. 12 haneli LCD ekran, çift katmanlı özel kaplaması sayesinde yansımaları minimuma indirerek yüksek kontrast ve netlik sağlıyor. Ayrıca tuşlarda kullanılan makas tipi mekanizma (scissor-switch), her basışta net ve belirgin bir geri bildirim sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın enerji ihtiyacı ise oldukça düşük. Tek bir CR2025 pil ile günde bir saatlik kullanımda 7 yıla kadar pil ömrü vadediliyor. Japonya pazarında satışa sunulan bu özel seri, dünya çapında sadece 650 şanslı kullanıcıya ulaşacak. Zira cihaz sadece bir hesap makinesi değil, aynı zamanda geleneksel Japon zanaatkarlığının bir örneği olarak nitelendiriliyor.

