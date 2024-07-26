iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS18 ve iPadOS 18 işletim sistemi için yeni özellikler duyurmuştu. Yeni hesap makinesi uygulaması ise en dikkat çekenlerden birisi oldu. İşte tüm detaylar:

Matematik notları

Hesap makinesi uygulamasındaki en büyük değişiklik, temelde Hesap makinesi ile Notlar uygulaması arasında bir entegrasyon olan Matematik notları özelliğinin eklenmesi oldu. Matematik notları, Notlar uygulamasında denklemler yazmanıza ve eşittir işareti koyduğunuzda bunların otomatik olarak çözülmesine olanak tanır.

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Böylece, bir grup gezisi için herkesin ne kadar borcu olduğunu hesaplamak veya bir akşam yemeği hesabını bölmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Daha karmaşık denklemler de yapabilir, değişkenleri tanımlayabilir ve ardından bu tanımları hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.

Matematik notlar'da, eşittir işaretini koyduğunuz her yerde denklemleriniz otomatik olarak çözülür. Matematik notları teknik olarak bir Notlar uygulaması özelliğidir ancak Hesap makinesi uygulamasında bir Matematik notu başlatabilir ve Notlar'a geçmenize gerek kalmadan doğrudan orada kullanabilirsiniz.

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iPad'de Matematik notları

‌iPadOS 18‌ ile Matematik notlarıaynı şekilde çalışır ancak ek olarak Apple Pencil'ı kullanabilirsiniz. Hesap makinesi uygulamasından veya Notlar uygulamasından bir Matematik notları başlattığınızda denklemlerinizi elle yazabilir ve tam olarak aynı şekilde çözülmelerini sağlayabilirsiniz.

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Her yerde Matematik notları

Aslında Matematik notları sonuçlarını işletim sisteminin hemen hemen her yerinde alabilirsiniz. Örneğin, aramaya bir denklem yazarsanız bir sonuç alırsınız ve aynısı Mesajlar gibi uygulamalar için de geçerlidir.

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Birim dönüştürme

Matematik notları kullanırken birim dönüştürmeleri yapabilirsiniz. Sadece dönüştürmek istediğinizi yazın ve sonucu otomatik olarak alırsınız. Örneğin, Hesap makinesi uygulamasındaki Matematik notları arayüzünde 10 kilogramı pounda çevirirseniz sonuç otomatik olarak üretilir. Birim dönüştürmeleri aramada, Mesajlarda, Notlarda, Hesap Makinesi uygulamasında ve daha fazlasında çalışır.

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Hesaplama geçmişi

Hesap makinesi uygulamasını açarsanız ve arayüzün sol üst tarafındaki üç çizgiye dokunursanız uygulamaya girdiğiniz tüm hesaplamaların geçmişini görebilirsiniz. Apple burada yalnızca Temel veya Bilimsel hesap makineleriyle yapılan hesaplamaları kaydeder ve Matematik notları, Notlar uygulamasında kaydedilir.

Herhangi bir hesaplamaya uzun süre basarak ifadeyi veya sonucu kopyalayabilir ve kaydırırsanız bunları listeden silebilirsiniz. Ayrıca silmek için birkaç ifade seçmek üzere Düzenle düğmesine dokunabilir veya uygulamayı temizlemek için bu menüden Tümünü Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.

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Portre yönlendirmesi

Artık bilimsel hesap makinesini dikey konumda kullanma seçeneği de var, yani artık ona ulaşmak için iPhone'unuzu yatay konuma getirmenize gerek yok.

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