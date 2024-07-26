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    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler?

    Apple, Hesap makinesi uygulamasına odaklanma konusunda yetersiz görünse de iOS 18 ile birlikte önemli bir revizyona giderek Notlar uygulamasıyla şaşırtıcı bir entegrasyona kavuşuyor.
    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS18 ve iPadOS 18 işletim sistemi için yeni özellikler duyurmuştu. Yeni hesap makinesi uygulaması ise en dikkat çekenlerden birisi oldu. İşte tüm detaylar:

    Matematik notları

    Hesap makinesi uygulamasındaki en büyük değişiklik, temelde Hesap makinesi ile Notlar uygulaması arasında bir entegrasyon olan Matematik notları özelliğinin eklenmesi oldu. Matematik notları, Notlar uygulamasında denklemler yazmanıza ve eşittir işareti koyduğunuzda bunların otomatik olarak çözülmesine olanak tanır.

    Böylece, bir grup gezisi için herkesin ne kadar borcu olduğunu hesaplamak veya bir akşam yemeği hesabını bölmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Daha karmaşık denklemler de yapabilir, değişkenleri tanımlayabilir ve ardından bu tanımları hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.

    Matematik notlar'da, eşittir işaretini koyduğunuz her yerde denklemleriniz otomatik olarak çözülür. Matematik notları teknik olarak bir Notlar uygulaması özelliğidir ancak Hesap makinesi uygulamasında bir Matematik notu başlatabilir ve Notlar'a geçmenize gerek kalmadan doğrudan orada kullanabilirsiniz.

    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    iPad'de Matematik notları

    ‌iPadOS 18‌ ile Matematik notlarıaynı şekilde çalışır ancak ek olarak Apple Pencil'ı kullanabilirsiniz. Hesap makinesi uygulamasından veya Notlar uygulamasından bir Matematik notları başlattığınızda denklemlerinizi elle yazabilir ve tam olarak aynı şekilde çözülmelerini sağlayabilirsiniz.

    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Her yerde Matematik notları

    Aslında Matematik notları sonuçlarını işletim sisteminin hemen hemen her yerinde alabilirsiniz. Örneğin, aramaya bir denklem yazarsanız bir sonuç alırsınız ve aynısı Mesajlar gibi uygulamalar için de geçerlidir.

    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Birim dönüştürme

    Matematik notları kullanırken birim dönüştürmeleri yapabilirsiniz. Sadece dönüştürmek istediğinizi yazın ve sonucu otomatik olarak alırsınız. Örneğin, Hesap makinesi uygulamasındaki Matematik notları arayüzünde 10 kilogramı pounda çevirirseniz sonuç otomatik olarak üretilir. Birim dönüştürmeleri aramada, Mesajlarda, Notlarda, Hesap Makinesi uygulamasında ve daha fazlasında çalışır.

    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Hesaplama geçmişi

    Hesap makinesi uygulamasını açarsanız ve arayüzün sol üst tarafındaki üç çizgiye dokunursanız uygulamaya girdiğiniz tüm hesaplamaların geçmişini görebilirsiniz. Apple burada yalnızca Temel veya Bilimsel hesap makineleriyle yapılan hesaplamaları kaydeder ve Matematik notları, Notlar uygulamasında kaydedilir.

    Herhangi bir hesaplamaya uzun süre basarak ifadeyi veya sonucu kopyalayabilir ve kaydırırsanız bunları listeden silebilirsiniz. Ayrıca silmek için birkaç ifade seçmek üzere Düzenle düğmesine dokunabilir veya uygulamayı temizlemek için bu menüden Tümünü Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.

    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Portre yönlendirmesi

    Artık bilimsel hesap makinesini dikey konumda kullanma seçeneği de var, yani artık ona ulaşmak için iPhone'unuzu yatay konuma getirmenize gerek yok.

    iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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