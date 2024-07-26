iOS 18: Hesap makinesi uygulamasındaki yenilikler neler?

Matematik notları
Hesap makinesi uygulamasındaki en büyük değişiklik, temelde Hesap makinesi ile Notlar uygulaması arasında bir entegrasyon olan Matematik notları özelliğinin eklenmesi oldu. Matematik notları, Notlar uygulamasında denklemler yazmanıza ve eşittir işareti koyduğunuzda bunların otomatik olarak çözülmesine olanak tanır.
Böylece, bir grup gezisi için herkesin ne kadar borcu olduğunu hesaplamak veya bir akşam yemeği hesabını bölmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Daha karmaşık denklemler de yapabilir, değişkenleri tanımlayabilir ve ardından bu tanımları hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.
Matematik notlar'da, eşittir işaretini koyduğunuz her yerde denklemleriniz otomatik olarak çözülür. Matematik notları teknik olarak bir Notlar uygulaması özelliğidir ancak Hesap makinesi uygulamasında bir Matematik notu başlatabilir ve Notlar'a geçmenize gerek kalmadan doğrudan orada kullanabilirsiniz.
iPad'de Matematik notları
iPadOS 18 ile Matematik notlarıaynı şekilde çalışır ancak ek olarak Apple Pencil'ı kullanabilirsiniz. Hesap makinesi uygulamasından veya Notlar uygulamasından bir Matematik notları başlattığınızda denklemlerinizi elle yazabilir ve tam olarak aynı şekilde çözülmelerini sağlayabilirsiniz.
Her yerde Matematik notları
Aslında Matematik notları sonuçlarını işletim sisteminin hemen hemen her yerinde alabilirsiniz. Örneğin, aramaya bir denklem yazarsanız bir sonuç alırsınız ve aynısı Mesajlar gibi uygulamalar için de geçerlidir.
Birim dönüştürme
Matematik notları kullanırken birim dönüştürmeleri yapabilirsiniz. Sadece dönüştürmek istediğinizi yazın ve sonucu otomatik olarak alırsınız. Örneğin, Hesap makinesi uygulamasındaki Matematik notları arayüzünde 10 kilogramı pounda çevirirseniz sonuç otomatik olarak üretilir. Birim dönüştürmeleri aramada, Mesajlarda, Notlarda, Hesap Makinesi uygulamasında ve daha fazlasında çalışır.
Hesaplama geçmişi
Hesap makinesi uygulamasını açarsanız ve arayüzün sol üst tarafındaki üç çizgiye dokunursanız uygulamaya girdiğiniz tüm hesaplamaların geçmişini görebilirsiniz. Apple burada yalnızca Temel veya Bilimsel hesap makineleriyle yapılan hesaplamaları kaydeder ve Matematik notları, Notlar uygulamasında kaydedilir.
Herhangi bir hesaplamaya uzun süre basarak ifadeyi veya sonucu kopyalayabilir ve kaydırırsanız bunları listeden silebilirsiniz. Ayrıca silmek için birkaç ifade seçmek üzere Düzenle düğmesine dokunabilir veya uygulamayı temizlemek için bu menüden Tümünü Sil seçeneğini kullanabilirsiniz.
Portre yönlendirmesi
Artık bilimsel hesap makinesini dikey konumda kullanma seçeneği de var, yani artık ona ulaşmak için iPhone'unuzu yatay konuma getirmenize gerek yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.