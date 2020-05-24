Bayağı engereklerin sahip olduğu vücut desenleri 3 farklı amaca hizmet ediyor

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Finlandiya'da bulunan University of Jyväskylä kurumu araştırmacıları Bayağı Engerek olarak adlandırılan ''European Viper'' türü yılanlar üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırrmalara göre engereğin gövdesinde yer alan zik-zak benzeri desenlerin sadece kamuflaj görevi görmediği, 3 farklı amaca hizmet ettiği keşfedildi.

Engerek yılanlarında bulunan vücut desenlerinin yılanın tespit edilmesini zorlaştırdığı, diğer yırtıcılara karşı tehlikeli olduğunun sinyalini verdiği ve yılanın kaçması gereken durumlarda yılana avantaj sağladığı belirtiliyor.

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3 farklı amaca hizmet eden vücut desenleri

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Araştırmacılara göre engereğin sahip olduğu desenler diğer avcılar için de uyarı niteliği taşıyor. Vücut desenleri yılanın zehirli olduğuna işaret ediyor ve yılanın diğer yırtıcılar için tehlikeli olabileceği bilgisini barındırıyor.

Ayrıca yılanın vücut desenleri, yılan hareket ederken memelilerin gözünün algılayabileceğinden daha yüksek frekansta titreşim sağlıyor bu da aynı hızlı dönen araba tekerlekleri gibi yılanın hareket edeceği tarafın tam olarak belirlenememesine ve yırtıcıların kafasının karışmasına sebep oluyor ancak ne yazık ki bu durum kuşlarda işe yaramıyor yani yırtıcı kuşlar engerekleri saihp olduğu avantajlara rağmen avlayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor"

Yeni araştırma Animal Behaviour dergisinde yayımlandı.

https://www.jyu.fi/en/current/archive/2020/05/the-european-viper-uses-cloak-and-dazzle-to-escape-predators

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