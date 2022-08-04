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    Sanal gerçeklik sayesinde son derece karmaşık ameliyat mümkün oldu

    Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. VR teknoloji sayesinde yapışık ikizlerin karmaşık ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
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    Yapışık ikizler sanal gerçeklik sayesinde ameliyat edildi
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    Doktorlar tarafından yapılan iş birliği ile oluşturulan bir ekip, bilimsel olarak kranyopagus olarak tanımlanan kafalarından yapışık ikizleri başarılı bir şekilde ameliyat ettiler. Son derece riskli bir ameliyat türü olan bu karmaşık işlem sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde gerçekleştirildi.

    Ameliyat 27 saat sürdü

    Ameliyata giren üç yaşındaki yapışık ikizler Barnardo ve Arthur, ortak kafatasına sahip olan ve ayrılma sürecine giren en yaşlı çift olarak tarihe geçti. Gerçekleştirilen ameliyat 27 saat sürerken 100’e yakın sağlık çalışanı operasyona katıldı.

    Cerrahlar sanal gerçeklik sayesinde aylarca pratik yaptı

    yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde ayrıldı
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    Karmaşık ameliyattan önce, farklı ülkelerden bir grup cerrah sanal gerçeklik teknoloji kullanılarak oluşturulan bir ameliyathane üzerinde aylarca süren pratikler yaptı. İkizlerin tomografi ve MR taramaları kullanılarak oluşturulan VR test, operasyon için kilit rol oynadı.

    Temmuz 2022’de yayınlanan bir araştırmaya göre cerrahların VR modeller üzerinde çeşitli ameliyatlar yapması sinir hasarı gibi ciddi cerrahi sonuçların sayısını azalttığını ortaya koydu. Bundan bir yıl önce ise FundamentalVR, doktorlara daha gerçekçi bir cerrahi eğitim sağlamak için dokunsan geri bildirimi olan sanal gerçeklik eğitim platformunu duyurmuştu. Cerrahi eğitimlerin yanı sıra VR, fobileri gidermek ve bağımlılıktan kurtarmak gibi pek çok alanda kullanılıyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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