Sanal gerçeklik sayesinde son derece karmaşık ameliyat mümkün oldu

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Doktorlar tarafından yapılan iş birliği ile oluşturulan bir ekip, bilimsel olarak kranyopagus olarak tanımlanan kafalarından yapışık ikizleri başarılı bir şekilde ameliyat ettiler. Son derece riskli bir ameliyat türü olan bu karmaşık işlem sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde gerçekleştirildi.

Ameliyat 27 saat sürdü

Ameliyata giren üç yaşındaki yapışık ikizler Barnardo ve Arthur, ortak kafatasına sahip olan ve ayrılma sürecine giren en yaşlı çift olarak tarihe geçti. Gerçekleştirilen ameliyat 27 saat sürerken 100’e yakın sağlık çalışanı operasyona katıldı.

Cerrahlar sanal gerçeklik sayesinde aylarca pratik yaptı

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Karmaşık ameliyattan önce, farklı ülkelerden bir grup cerrah sanal gerçeklik teknoloji kullanılarak oluşturulan bir ameliyathane üzerinde aylarca süren pratikler yaptı. İkizlerin tomografi ve MR taramaları kullanılarak oluşturulan VR test, operasyon için kilit rol oynadı.

Temmuz 2022’de yayınlanan bir araştırmaya göre cerrahların VR modeller üzerinde çeşitli ameliyatlar yapması sinir hasarı gibi ciddi cerrahi sonuçların sayısını azalttığını ortaya koydu. Bundan bir yıl önce ise FundamentalVR, doktorlara daha gerçekçi bir cerrahi eğitim sağlamak için dokunsan geri bildirimi olan sanal gerçeklik eğitim platformunu duyurmuştu. Cerrahi eğitimlerin yanı sıra VR, fobileri gidermek ve bağımlılıktan kurtarmak gibi pek çok alanda kullanılıyor.

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Yapışık ikizler sanal gerçeklik sayesinde ameliyat edildi