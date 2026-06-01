Nvidia, robotaksi ekosisteminde neredeyse tam hakimiyet kurdu

Tam Boyutta Gör Nvidia, otonom ulaşım alanındaki çalışmalarını yeni iş birlikleriyle genişlettiğini duyurdu. Şirket, Nvidia Nvidia Hyperion platformunun etrafında şekillenen ekosisteme otomotiv üreticileri, otonom sürüş yazılım geliştiricileri ve mobilite hizmet sağlayıcılarını dahil ederek Seviye 4 otonom sürüşe hazır robotaksi filolarının küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Foxconn, Uber, VinFast ve HUMAIN aynı platformda buluştu

Şirketin GTC Taipei etkinliğinde paylaşılan bilgilere göre Foxconn, VinFast, Uber ve HUMAIN gibi önemli oyuncular DRIVE Hyperion tabanlı robotaksi projelerinde yer alacak.

Nvidia ayrıca dünya genelindeki otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 80’inin ve mobilite hizmet sağlayıcılarının yüzde 97’sinin şirketin Hyperion sistemlerini tercih ettiğini ifade etti. Platformu kullananlar arasında Geely, Hyundai, Isuzu, Nissan, Stellantis, Xiaomi, Zoox ve Zeekr gibi devler bulunuyor.

Nvidia DRIVE Hyperion, fiziksel yapay zeka uygulamaları için geliştirilen Nvidia Halos güvenlik sistemi üzerine inşa edilmiş, Seviye 4 sürüşe hazır bir platform olarak öne çıkıyor. Sistem araç içi yüksek performanslı Nvidia DRIVE AGX bilgi işlem altyapısını, güvenlik sertifikalı DriveOS üzerine kurulu Halos OS yazılım temelini, çoklu sensör paketlerini ve gelişmiş otonom sürüş için tasarlanan Nvidia DRIVE AV yazılımını bir araya getiriyor.

Nvidia’ya göre Hyperion platformu, otonom sürüş yazılım yığınının tamamını çalıştırabilecek uçtan uca bir altyapı sağlıyor. Bu sayede araçlar karmaşık trafik ortamlarında güvenli ve verimli şekilde hareket edebiliyor. Şirket, günümüzde küresel otomotiv sektörüne robotaksi ve otonom araç filolarını geliştirme ve ölçeklendirme imkanı sunan Seviye 4’e hazır tek platform sağlayıcısı olduğunu vurguluyor.

Jensen Huang, otonom mobilitenin artık endüstriyel ölçekte büyüme aşamasına girdiğini belirterek araçların giderek robotlara dönüştüğünü söyledi. Huang’a göre geleceğin robotaksi filoları, gerçek dünyayı algılayabilen, akıl yürütebilen ve güvenli şekilde çalışabilen yapay zeka altyapılarına ihtiyaç duyacak.

Etkinlik kapsamında Nvidia, otonom araçlar için geliştirilen yeni açık model Alpamoyo 2’yi de tanıttı. Model, Hyperion çalışma zamanı altyapısı ve Halos işletim sistemi üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Nvidia, Alpamoyo’yu dünyanın ilk “akıl yürüten” otonom sürüş modeli olarak tanımlıyor. Sistemin yalnızca çevresindeki nesneleri algılamakla kalmadığı, aynı zamanda kendi içinde değerlendirmeler yaparak sürüş kararlarını planlayabildiği belirtiliyor.

Küresel robotaksi ağı genişliyor

Bununla birlikte Nvidia2nın DRIVE Hyperion platformu etrafında şekillenen robotaksi ekosistemi farklı bölgelerde büyümeye devam ediyor. Foxconn, Tayvan'ın Kaohsiung kentinde başlayacak Seviye 4 robotaksi projesi üzerinde çalışıyor. Şirket, havaalanı-şehir merkezi hatlarıyla başlamayı planladığı hizmeti 2028 yılında devreye almayı ve daha sonra Asya geneline yaymayı hedefliyor.

VinFast ve Autobrains ise NvidiaDRIVE Hyperion tabanlı Seviye 4 araçları Güneydoğu Asya pazarına taşımak için iş birliği yapıyor. Avrupa'da Uber, Autobrains ile birlikte Münih'te DRIVE Hyperion destekli bir robotaksi programı başlatmaya hazırlanırken projede yer alacak otomobil üreticisinin yıl içinde açıklanması bekleniyor. Orta Doğu tarafında ise HUMAIN, DRIVE Hyperion destekli robotaksileri Suudi Arabistan'a getirmek için Nvidiaile çalışıyor.

