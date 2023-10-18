YouTube'da beğenip abone olmayı artık unutmayacaksınız

Google'ın sahip olduğu video yayın platformu YouTube, içerik oluşturucuların beğeni ve abone sayılarını arttırmak için yeni bir özellik getirecek. Bu özellik sayesinde "beğen" ve "abone ol" kelimeleri içerik oluşturucuları tarafından söylediğinde, bu düğmelerin üzerine görsel işaretler eklemeye başlayacak.
Böylelikle izleyicilerin abone olmaları ve beğeni atmaları teşvik edilecek. Bu sayede de içerik oluşturucuların işleri daha kolay hale gelecek. Ancak, bu yeni özelliğin kötüye kullanılmasını önlemek için bazı kısıtlamalar getirildi. Her iki animasyon da yalnızca üç kez tetiklenebilecek ve üç dakikalık bir pencerede birden fazla görünmeyecek.
YouTube başka yeni özellikler de getirecek
YouTube ayrıca bir dizi diğer güncellemeyi duyurdu. Bunlar arasında mobil cihazlarda ses seviyelerini dengelemeyi amaçlayan "sabit ses seviyesi" özelliği, videoları hızlandırmak için dokunma yeteneği, yanlışlıkla dokunmanın sizi videodan çıkarmasını önlemek için ekran kilitleme özelliği, hesap sayfasını "Kütüphane" sekmesi ile birleştirme ve şarkı aramayı sesli komutla gerçekleştirmeye olanak tanıyan özellikler bulunuyor. Bu güncellemeler ile kullanıcı deneyiminin daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.