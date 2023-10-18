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    YouTube'da beğenip abone olmayı artık unutmayacaksınız

    Dünyanın en popüler video yayın platformu YouTube artık videolarda "Beğen ve Abone ol" ifadeleri söylendiğinde butonları daha görünür hale getirecek bir özelliği getireceğini açıkladı.

    YouTube'da beğenip abone olmayı artık unutmayacaksınız Tam Boyutta Gör

    Google'ın sahip olduğu video yayın platformu YouTube, içerik oluşturucuların beğeni ve abone sayılarını arttırmak için yeni bir özellik getirecek. Bu özellik sayesinde "beğen" ve "abone ol" kelimeleri içerik oluşturucuları tarafından söylediğinde, bu düğmelerin üzerine görsel işaretler eklemeye başlayacak.

    Böylelikle izleyicilerin abone olmaları ve beğeni atmaları teşvik edilecek. Bu sayede de içerik oluşturucuların işleri daha kolay hale gelecek. Ancak, bu yeni özelliğin kötüye kullanılmasını önlemek için bazı kısıtlamalar getirildi. Her iki animasyon da yalnızca üç kez tetiklenebilecek ve üç dakikalık bir pencerede birden fazla görünmeyecek.

    YouTube başka yeni özellikler de getirecek

    YouTube ayrıca bir dizi diğer güncellemeyi duyurdu. Bunlar arasında mobil cihazlarda ses seviyelerini dengelemeyi amaçlayan "sabit ses seviyesi" özelliği, videoları hızlandırmak için dokunma yeteneği, yanlışlıkla dokunmanın sizi videodan çıkarmasını önlemek için ekran kilitleme özelliği, hesap sayfasını "Kütüphane" sekmesi ile birleştirme ve şarkı aramayı sesli komutla gerçekleştirmeye olanak tanıyan özellikler bulunuyor. Bu güncellemeler ile kullanıcı deneyiminin daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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