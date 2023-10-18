YouTube'da beğenip abone olmayı artık unutmayacaksınız

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Google'ın sahip olduğu video yayın platformu YouTube, içerik oluşturucuların beğeni ve abone sayılarını arttırmak için yeni bir özellik getirecek. Bu özellik sayesinde "beğen" ve "abone ol" kelimeleri içerik oluşturucuları tarafından söylediğinde, bu düğmelerin üzerine görsel işaretler eklemeye başlayacak.

Böylelikle izleyicilerin abone olmaları ve beğeni atmaları teşvik edilecek. Bu sayede de içerik oluşturucuların işleri daha kolay hale gelecek. Ancak, bu yeni özelliğin kötüye kullanılmasını önlemek için bazı kısıtlamalar getirildi. Her iki animasyon da yalnızca üç kez tetiklenebilecek ve üç dakikalık bir pencerede birden fazla görünmeyecek.

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YouTube başka yeni özellikler de getirecek

YouTube ayrıca bir dizi diğer güncellemeyi duyurdu. Bunlar arasında mobil cihazlarda ses seviyelerini dengelemeyi amaçlayan "sabit ses seviyesi" özelliği, videoları hızlandırmak için dokunma yeteneği, yanlışlıkla dokunmanın sizi videodan çıkarmasını önlemek için ekran kilitleme özelliği, hesap sayfasını "Kütüphane" sekmesi ile birleştirme ve şarkı aramayı sesli komutla gerçekleştirmeye olanak tanıyan özellikler bulunuyor. Bu güncellemeler ile kullanıcı deneyiminin daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor.

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