Yargıtay Başkanı’ndan yapay zeka açıklaması

Tam Boyutta Gör Yargıtay kararlarının daha iyi değerlendirilmesi ve emsal kararlara hızlı erişim için yapay zeka kullanılacak. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yapay zeka sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yargıtayda yapay zeka sistemi, mevcut tüm Yargıtay kararlarını analiz edecek. Kararların özetini çıkaracak. Ayrıca vatandaşların emsal kararlara hızlı şekilde ulaşması sağlanacak. Yapay zekanın eğitimine başlandı. Bu sene kullanıma açılması hedefleniyor.

Yapay zeka sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, şunları söyledi:

“Yargıtay sunucuları üzerinden çalışan yapay zeka sisteminin eğitimi erken bir aşamada olmasına rağmen kararların özetlenmesi konusunda başarılı olmuştur. Yapay zeka kendi kendisine veriler yüklendikçe sistemi öğrenen ve bunu gerçekten uygulayan bir sistem. Yapay zeka teknolojisi bakımından Yargıtayda oluşturulan bilgi birikimi ve kapasite yakın gelecekte rapor kağıdı hazırlanması, gerekçeli karar yazımı ve diğer iş süreçlerinde de uygulanabilecektir.”

Yapay zekaya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler 1 hf. önce eklendi

Yapay zeka kararlara müdahale edecek mi?

Hayata geçirilecek yapay zeka sistemi yalnızca Yargıtay kararlarının özetini çıkaracak ve emsal kararlara ulaşmayı kolaylaştıracak. Yapay zekanın dava kararlarına herhangi bir etkisi olmayacak.

2015’ten bu yana tüm Yargıtay kararları kamunun erişimine açık şekilde paylaşılıyor. Şu ana kadar 6 milyondan fazla karar ilan edildi. Karar sayısının fazla olması nedeniyle vatandaşların ve yargı birimlerinin ilgili Yargıtay kararını bulması zorlaşıyor. Yapay zeka, 200-300 sayfalık dava dosyalarının özetlerini hazırlayacak ve bir konu hakkındaki bağlantılı emsal kararları listeleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.