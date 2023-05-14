Yapay zekâya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler

Tam Boyutta Gör Özellikle ChatGPT hayatımıza girdiğinden beri birçok konuda yapay zekâlardan yardım almaya başladık. Ancak yapay zekâların ürettiği sonuçlar her zaman tatmin edici olmuyor. Hatta yanlış cevaplar bile üretebiliyorlar. Bunun gibi birçok nedenden ötürü yapay zekâlara tamamen güvenmemeliyiz.

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Yapay zekâ yanlış sonuçlar üretebilir

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde ChatGPT'ye Phyton'ı anlatan ilk kitap sorulmuş. İlk başta verdiği cevabın yanlış olması üzerine kullanıcı cevabın yanlış olduğunu belirtmiş. ChatGPT yanlış olduğunu her ne kadar kabul etse de eğer sorduğunuz sorunun cevabını bilmiyorsanız yapay zekâdan aldığınız cevabın doğruluğunu araştırmanız gerekebilir.

Yukarıdaki paylaşımda ise Google'ın yapay zekâsı Bard'ın verdiği yanlış cevap görülmekte. Bir kullanıcı, yapay zekâya Avatar 2 filminin ne zaman çıkacağını soruyor ve yapay zekâ, filmin henüz vizyona girmediğini söylüyor.

Yapay zekâ, yaratıcılığınızı köreltebilir

Tam Boyutta Gör Yazarlar ve tasarımcılar gibi birçok profesyonel artık verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yapay zekâyı kullanıyor. Ancak, bu yapay zekâlar kısayol olarak kullanıldığında, insanlar benzersiz fikirler üretmek yerine içeriği kopyalayıp yapıştırma eğilimindedir. Bu yaklaşım cazip görünebilir çünkü zamandan ve çabadan tasarruf sağlar. Ancak bu durum zihni meşgul etmeyi ve yaratıcı düşünmeyi köreltebilir.

Yapay zekâ, kolaylıkla kötüye kullanılabilir

Yapay zekâ ile kötü niyetli şahıslar, kolayca virüs ya da yasal kullanıcıların belirli ağlara erişmesini engellemek için yapay zekâ güdümlü DoS saldırıları oluşturabilir. Özellikle DoS saldırıları insan benzeri özellikler sergiledikleri için giderek daha karmaşık ve durdurulması zor hâle geliyor.

Yapay Zekâ, insan gibi düşünerek tercihler yapamaz

Karmaşık sorulara yanıt ararken veya sübjektif tercihlere dayalı kararlar alırken yalnızca yapay zekâya güvenmek oldukça riskli olabilir. Örneğin bir yapay zekâdan iki kitap arasında seçim yapmasını isterseniz daha yüksek puanlı olanı önerebilir. Ancak kişisel zevkinizi, okuma tercihlerinizi veya kitaba hangi amaçla ihtiyacınız olduğunu dikkate alamaz.

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