Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekâya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler

    Günümüzde çok popüler olan yapay zekâlardan birçok alanda yardım almaktayız. Ancak yapay zekâlara tamamen güvenmemiz için birçok sebep var. İşte o sebeplerden bazıları:
    Oy Ver
    Yapay zekaya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler Tam Boyutta Gör
    Özellikle ChatGPT hayatımıza girdiğinden beri birçok konuda yapay zekâlardan yardım almaya başladık. Ancak yapay zekâların ürettiği sonuçlar her zaman tatmin edici olmuyor. Hatta yanlış cevaplar bile üretebiliyorlar. Bunun gibi birçok nedenden ötürü yapay zekâlara tamamen güvenmemeliyiz.

    Yapay zekâ yanlış sonuçlar üretebilir

    Yapay zekaya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde ChatGPT'ye Phyton'ı anlatan ilk kitap sorulmuş. İlk başta verdiği cevabın yanlış olması üzerine kullanıcı cevabın yanlış olduğunu belirtmiş. ChatGPT yanlış olduğunu her ne kadar kabul etse de eğer sorduğunuz sorunun cevabını bilmiyorsanız yapay zekâdan aldığınız cevabın doğruluğunu araştırmanız gerekebilir.

    Yukarıdaki paylaşımda ise Google'ın yapay zekâsı Bard'ın verdiği yanlış cevap görülmekte. Bir kullanıcı, yapay zekâya Avatar 2 filminin ne zaman çıkacağını soruyor ve yapay zekâ, filmin henüz vizyona girmediğini söylüyor.

    Yapay zekâ, yaratıcılığınızı köreltebilir

    Yapay zekaya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler Tam Boyutta Gör
    Yazarlar ve tasarımcılar gibi birçok profesyonel artık verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yapay zekâyı kullanıyor. Ancak, bu yapay zekâlar kısayol olarak kullanıldığında, insanlar benzersiz fikirler üretmek yerine içeriği kopyalayıp yapıştırma eğilimindedir. Bu yaklaşım cazip görünebilir çünkü zamandan ve çabadan tasarruf sağlar. Ancak bu durum zihni meşgul etmeyi ve yaratıcı düşünmeyi köreltebilir.

    Yapay zekâ, kolaylıkla kötüye kullanılabilir

    Yapay zekâ ile kötü niyetli şahıslar, kolayca virüs ya da yasal kullanıcıların belirli ağlara erişmesini engellemek için yapay zekâ güdümlü DoS saldırıları oluşturabilir. Özellikle DoS saldırıları insan benzeri özellikler sergiledikleri için giderek daha karmaşık ve durdurulması zor hâle geliyor.

    Yapay Zekâ, insan gibi düşünerek tercihler yapamaz

    Karmaşık sorulara yanıt ararken veya sübjektif tercihlere dayalı kararlar alırken yalnızca yapay zekâya güvenmek oldukça riskli olabilir. Örneğin bir yapay zekâdan iki kitap arasında seçim yapmasını isterseniz daha yüksek puanlı olanı önerebilir. Ancak kişisel zevkinizi, okuma tercihlerinizi veya kitaba hangi amaçla ihtiyacınız olduğunu dikkate alamaz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petekli eve doğalgaz sobası kaç gün daha okula gideceğiz volkswagen caddy en çok tutulan modeli gaming gen tr güvenilir mi recep ivedik gömleği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız