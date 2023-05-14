Yapay zekâya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler

- Yapay zekâ yanlış sonuçlar üretebilir
- Yapay zekâ, yaratıcılığınızı köreltebilir
- Yapay zekâ, kolaylıkla kötüye kullanılabilir
- Yapay Zekâ, insan gibi düşünerek tercihler yapamaz
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Yapay zekâ yanlış sonuçlar üretebilir
Yukarıdaki paylaşımda ise Google'ın yapay zekâsı Bard'ın verdiği yanlış cevap görülmekte. Bir kullanıcı, yapay zekâya Avatar 2 filminin ne zaman çıkacağını soruyor ve yapay zekâ, filmin henüz vizyona girmediğini söylüyor.
Yapay zekâ, yaratıcılığınızı köreltebilir
Yapay zekâ, kolaylıkla kötüye kullanılabilir
Yapay zekâ ile kötü niyetli şahıslar, kolayca virüs ya da yasal kullanıcıların belirli ağlara erişmesini engellemek için yapay zekâ güdümlü DoS saldırıları oluşturabilir. Özellikle DoS saldırıları insan benzeri özellikler sergiledikleri için giderek daha karmaşık ve durdurulması zor hâle geliyor.
Yapay Zekâ, insan gibi düşünerek tercihler yapamaz
Karmaşık sorulara yanıt ararken veya sübjektif tercihlere dayalı kararlar alırken yalnızca yapay zekâya güvenmek oldukça riskli olabilir. Örneğin bir yapay zekâdan iki kitap arasında seçim yapmasını isterseniz daha yüksek puanlı olanı önerebilir. Ancak kişisel zevkinizi, okuma tercihlerinizi veya kitaba hangi amaçla ihtiyacınız olduğunu dikkate alamaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.