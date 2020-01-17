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    Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüttüğü gemilerden birisi olan Yavuz sondaj gemisinin yeni rotası belli oldu. Yavuz sondaj gemisi, üçüncü sondajı için yola çıktı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor
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    Doğu Akdeniz’de doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri sürdüren gemilerden Yavuz sondaj gemisinin yeni rotası belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz’un yeni sondaj bölgesinin Lefkoşa-1 hattı olduğunu açıkladı.

    Yavuz sondaj gemisi, yeni görevi için bugün Mersin Taşucu Limanı’ndan Lefkoşa-1 hattına hareket edecek. Yavuz sondaj gemisi, ilk sondaj çalışmasını Karpaz-1 hattında, ikinci sondaj çalışmasını ise Güzelyurt-1 hattında tamamlamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı"

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    Diğer sondaj gemimiz Fatih ise ilk sondajını Alanya-1 hattında yaptı ve şuan Magosa-1 hattında ikinci sondajını yapıyor. Sismik araştırma gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa ise Kıbrıs’ın doğusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Yavuz sondaj gemisi özellikleri

    Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

    Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günün ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

    Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor
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    Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. TPAO şirketi, Ekim 2018’de gemiyi 262,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Yavuz, 20 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

    Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’luk bölümünü dışarıdan karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılma çalışmaları kapsamında Fatih ve Yavuz sondaj gemileri satın alındı. İki gemi birbirine benzer özelliklere sahip.



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    DARTH_BLACK 5 gün en beğenilen
    gazın bulunması ile çıkarılıp kullanılır hale getirilmesi çok ayrı konular.

    Olay gazı bulma değil şuan,gazın yoğun olarak çıkarılacağı noktaları tespit etmek ve deniz dibinin en uygun olduğu bölgede gazı çıkartmak ancak arama sondajının yapıldığı noktadan gazı güvenli şekilde çıkarılacak nokta aynı yerdede olmuyor teknik olarak zira sondaj boru hattının güvenliği içinde ciddi teknik analizlerin yapılması gerekiyor.

    Bu noktada "devlet gizliliği" düşünüldüğünden gazın bulunduğu açıklaması yapılmaması normal zira dediğim üzere gazı bulunmasından daha ziyade güvenli şekilde çıkarılması hususu daha meşakkatli dolayısıla devlet bu noktadaki teknik koşulların garantisini almadan "gazı bulduk" demezler.

    zaten mantıklı bir bölge bakışı edilirse özellikle libya ile yapılan kıtasahanlığı anlaşması sonrası alevlenen ortalık ve son yaşananların akdenizdeki sondaj yapılan yerlerde ciddi rezerv olduğunuda gözler önüne seriyor dolayısıyla ülke çıkarları noktasında agresif olmak zaruri,bunu yapmaz isekde avcumuzu yalayacağız ne yazıkki..
    gazın bulunması ile çıkarılıp kullanılır hale getirilmesi çok ayrı konular. Olay gazı bulma değil şuan,gazın yoğun olarak çıkarılacağı noktaları tespit ...
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    2 Yanıt Yanıtla +26
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    kadircitak 5 gün
    ne işimiz varcılar gelir şimdi..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    fredydexter 3 sa.
    tek bir soru sorucam 18 adayı yunanlardan nasıl geri alıcaz
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    routemaster 2 sa. fredydexter
    Geri alamayacaksin, Yunan adalari kendi bayraklariyla boyalamislar.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    berk768 4 gün
    Türkiye'nin enerji açığı 25-30 milyar dolar bu açığı kendimiz kapattığımız zaman ülke şuan ki halinde 10 milyar dolar cari fazla vermeye başlayacak.

    Bunun ihracatını yaptığımız zaman ise en az 30 milyar dolar yıllık cari fazla verilecek.

    Bunun en büyük örneği İran.Ambargolar olmadan önce petrol-doğal gaz satışından yıllık 65 milyar dolar gelir elde ediyordu.
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    sefa1451 4 gün
    Gaz bulursak 1 TL olur mu gaz ? togga tüp taktırırız efsane olmaz mı ciddiyim ama inş ferrari olayı gibi elimizden alınmaz araç takılmaz demeyin bulunur bir yolu olmadı 1.6 kartal motoru koyarız o çeker
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    Hendrik Johannes Cruijff 4 gün sefa1451
    Sana vermezler şuan sadece halka oynuyorlar bakın gaz arıyoruz diye sondaj makineleri dolaşabilir dedim ya onu çıkaracak teknoloji sende yok.Bakımı filan çok para ayrıca.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Hendrik Johannes Cruijff 4 gün
    Denizden petrol çıkarma hem maliyetli hemde bunun için ileri ve hesaplı teknoojimiz maalesef yok almak istesende kimse vermiyor.

    1.Bu iş için know how olmalı

    2.Bu gemilerin güvenliğini korsan saldırıları filan engellemelisin.
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    sefa1451 4 gün Hendrik Johannes Cruijff
    Akdeniz de korsan olur mu var mıdır yahu ? Bence korsan varsa da bir ülkenin hele bizim gibi bir ülkenin gemisine bulaşacak kadar aptal değildir tabi israil bulaşırsa parayla üstünü kapar o ayrı. ALLAH korusun.
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    kadircitak 4 gün Hendrik Johannes Cruijff
    suriyedenmi çıkartalım.
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    routemaster 4 gün
    Doseyecekleri borular boyle Mersin'den Kibris'a cektikleri su borusunun yapimi gibi 5 yil surecekse, sonra 2 yil sonrada puffff olacaksa, cok bekleriz gibi.


    HOOHHOOHOHOOOOOOOOOOOOO
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    adam olun 4 gün
    yunana göre değil chp li genel başkan yardımcısına göre bunları yaparak sınırı aşmışız.
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    DEMİRCİEFE 5 gün
    valla ben bu araştırma gemilerini çok küçük gördüm.belgesel kanallarda gördüğüm denizlerde petrol gaz araştırma gemilerinin devasa boyutları var...tam anlayamadım bu işi...
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    kadircitak 5 gün
    ne işimiz varcılar gelir şimdi..
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    KAUANKA 4 gün kadircitak
    NE İŞİMİZ VARCILAR'dan ziyade dua et BUNUDA ECEVİT YAPTI ALDI vb diyenler de gelmesin
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    DARTH_BLACK 5 gün en beğenilen
    gazın bulunması ile çıkarılıp kullanılır hale getirilmesi çok ayrı konular.

    Olay gazı bulma değil şuan,gazın yoğun olarak çıkarılacağı noktaları tespit etmek ve deniz dibinin en uygun olduğu bölgede gazı çıkartmak ancak arama sondajının yapıldığı noktadan gazı güvenli şekilde çıkarılacak nokta aynı yerdede olmuyor teknik olarak zira sondaj boru hattının güvenliği içinde ciddi teknik analizlerin yapılması gerekiyor.

    Bu noktada "devlet gizliliği" düşünüldüğünden gazın bulunduğu açıklaması yapılmaması normal zira dediğim üzere gazı bulunmasından daha ziyade güvenli şekilde çıkarılması hususu daha meşakkatli dolayısıla devlet bu noktadaki teknik koşulların garantisini almadan "gazı bulduk" demezler.

    zaten mantıklı bir bölge bakışı edilirse özellikle libya ile yapılan kıtasahanlığı anlaşması sonrası alevlenen ortalık ve son yaşananların akdenizdeki sondaj yapılan yerlerde ciddi rezerv olduğunuda gözler önüne seriyor dolayısıyla ülke çıkarları noktasında agresif olmak zaruri,bunu yapmaz isekde avcumuzu yalayacağız ne yazıkki..
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    ebavamqko 5 gün yeni yorumcu DARTH_BLACK
    o tarafta cikarilabilecek gaz yok. cok derinde yani cikarinca maliyetli olacak... o bolgede yapilmak istenen, israil, guney kibris ve misir`in gazini kibris -> girit > yunanistan uzerinden avrupaya cikarmak.

    lakin tayyip burada o gazi gecirecekseniz benden izin alacaksiniz dedi. cunku tayyip reise para gerekli. kasa bos, vergiler cogaldi , alim dustu, enflasyon tavan. kanal istanbulda katarlilar bastiriyor. simdide devlet , demir yollarini satmaya calisiyor.

    yani amac orada gececek boru hattindan para almak. reis`in kibris ve akdeniz konusu umrunda oldugunu sanmiyorum. yoksa 2006 ve 2008 yillarinda Rahmetli Rauf Denktas`i meclisten kovan senin resisin tayyip idi. Show yapmaya gelme diye bir ara Turkiyeye girisini zorlastirmistiniz adamin.

    18 adanin yunana birakilmasindan anlasildigi uzre, tayyip efendi ege sizin, akdenizde bu bolge benim bana para verin demekte.
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    muammer816 4 gün DARTH_BLACK
    hocam bu iş ne zaman halkımıza yansır? ya da akdenizden türkiyemize doğalgaz boru hattı ne zaman inşa edilmeye başlanır?

    bu süreçler nasıl ilerliyor,kısaca bahsedebilir misin?
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    2016 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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