Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor

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Doğu Akdeniz’de doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri sürdüren gemilerden Yavuz sondaj gemisinin yeni rotası belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz’un yeni sondaj bölgesinin Lefkoşa-1 hattı olduğunu açıkladı.

Yavuz sondaj gemisi, yeni görevi için bugün Mersin Taşucu Limanı’ndan Lefkoşa-1 hattına hareket edecek. Yavuz sondaj gemisi, ilk sondaj çalışmasını Karpaz-1 hattında, ikinci sondaj çalışmasını ise Güzelyurt-1 hattında tamamlamıştı.

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Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

Diğer sondaj gemimiz Fatih ise ilk sondajını Alanya-1 hattında yaptı ve şuan Magosa-1 hattında ikinci sondajını yapıyor. Sismik araştırma gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa ise Kıbrıs’ın doğusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yavuz sondaj gemisi özellikleri

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günün ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

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Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. TPAO şirketi, Ekim 2018’de gemiyi 262,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Yavuz, 20 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’luk bölümünü dışarıdan karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılma çalışmaları kapsamında Fatih ve Yavuz sondaj gemileri satın alındı. İki gemi birbirine benzer özelliklere sahip.

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