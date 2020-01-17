Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı

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Karıştığı kazalar ile 346 insanın yaşamını yitirmesine neden olan Amerikan Havacılık devi Boeing’e ait 737 MAX serisi uçaklara bu talihsiz olaylar neticesinde uçuş yasağı getirilmişti. Halen daha devam eden yasaklar neticesinde Boeing, çok önemli bir pozisyonu da kaybetmiş oldu.

Avrupalı rakibi Airbus SE ile yaşadığı 45 yıllık rekabetteki en büyük yenilgiyi alan Boeing ilk kez bu kadar az uçak teslimatı gerçekleştirebildi. Şirket içi belgelere göre Boeing 2019 yılında sadece 380 uçak teslimatı yaptı. Buna karşın Airbus’un teslim ettiği uçak sayısı ise 863 olarak kayıtlara geçti.

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Airbus’ın Boeing’e karşı elde ettiği üstünlük, şirketin 2011 yılından itibaren ilk ve A300 uçağının piyasaya sürülüş tarihi olan 1974 yılından itibaren ise 10. başarısı olarak dikkat çekiyor.

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2019 yılında 127 adet tek koridorlu 737 teslimatı gerçekleştiren Boeing’e karşılık Airbus, dar gövdeli 690 uçak teslim etmiş. Buna karşın çift koridorlu teslimatlarda gülen taraf Boeing olmuş. Burada sayı, Boeing lehine 253’e karşın 80 uçak olarak gerçekleşmiş.

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Özellikle aralık ayında gerçekleşen 21 adet 787 Dreamliner satışıyla bir miktar rahat nefes alan Boeing, asıl gelir kaynağı olan MAX serisi uçaklarla ilgili yasağın kalkacağı günü iple çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ülke ekonomisi için önemli bir şirket olan Boeing yetkililerine bir çağrıda bulunmuş ve sorunları çözmede acele etmeleri gerektiğini ifade etmişti.

https://gulfnews.com/business/aviation/boeing-loses-out-being-top-aircraft-maker-1.69014046

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