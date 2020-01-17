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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı

    45 yıllık Boeing Airbus rekabetinde Avrupalı Airbus, 2019 yılında Boeing'e karşı ezici bir üstünlük elde etti. Geçtiğimiz yıl Avrupalı şirket, ABD'li rakibine kıyasla 2 kat daha fazla uçak sattı.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı
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    Karıştığı kazalar ile 346 insanın yaşamını yitirmesine neden olan Amerikan Havacılık devi Boeing’e ait 737 MAX serisi uçaklara bu talihsiz olaylar neticesinde uçuş yasağı getirilmişti. Halen daha devam eden yasaklar neticesinde Boeing, çok önemli bir pozisyonu da kaybetmiş oldu.

    Avrupalı rakibi Airbus SE ile yaşadığı 45 yıllık rekabetteki en büyük yenilgiyi alan Boeing ilk kez bu kadar az uçak teslimatı gerçekleştirebildi. Şirket içi belgelere göre Boeing 2019 yılında sadece 380 uçak teslimatı yaptı. Buna karşın Airbus’un teslim ettiği uçak sayısı ise 863 olarak kayıtlara geçti.

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    Airbus’ın Boeing’e karşı elde ettiği üstünlük, şirketin 2011 yılından itibaren ilk ve A300 uçağının piyasaya sürülüş tarihi olan 1974 yılından itibaren ise 10. başarısı olarak dikkat çekiyor.

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    2019 yılında 127 adet tek koridorlu 737 teslimatı gerçekleştiren Boeing’e karşılık Airbus, dar gövdeli 690 uçak teslim etmiş. Buna karşın çift koridorlu teslimatlarda gülen taraf Boeing olmuş. Burada sayı, Boeing lehine 253’e karşın 80 uçak olarak gerçekleşmiş.

    Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı
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    Özellikle aralık ayında gerçekleşen 21 adet 787 Dreamliner satışıyla bir miktar rahat nefes alan Boeing, asıl gelir kaynağı olan MAX serisi uçaklarla ilgili yasağın kalkacağı günü iple çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ülke ekonomisi için önemli bir şirket olan Boeing yetkililerine bir çağrıda bulunmuş ve sorunları çözmede acele etmeleri gerektiğini ifade etmişti.



    https://gulfnews.com/business/aviation/boeing-loses-out-being-top-aircraft-maker-1.69014046 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guest Account 4 gün
    iki firma da 2020 de çok satacak olan c serisinde ciddi alımlar yaptı. fakat boeing'in eli daha güçlü olacak bence. hem dreamliner'lar ile full service firmalara ciddi siparişlerini teslim edecekler hem de embraer e-jetleri ile low cost / regional şirketlere ciddi satışlar yapacaktır. airbus kanadında a350 şimdiden çok başarılı olacağı belli fakat a220 serisi fiyat rekabetinde geri düşecek bence boeing'e karşı.

    bir an önce bu yenilenmeleri thy ve flypgs'de(zor olsa da) görürüz umarım.
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    berkayjan 4 gün
    Airbus'ın ilerleyen dönemlerde domine edeceği kesin gibi. Uçaklar teknolojik olarak daha üstün, kullanımı daha kolay.
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