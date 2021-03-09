Yazılımı güncellenen Xiaomi Mi Watch Lite'a yeni özellikler geldi

Şirketin giyilebilir aksesuar alanındaki popüler cihazlarından biri olan Xiaomi Mi Watch Lite yazılım güncellemesi aldı. 4.1.20 sürümüne yükseltilen resmi yazılımı Xiaomi Wear sayesinde cihaza çeşitli ayarlar ve otomatik işlevler eklendi.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir
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Güncelleme ile birlikte akıllı saat sahipleri, uyku sırasında otomatik olarak etkinleştirilen akıllı Rahatsız Etmeyin işlevine erişebildi. Titreşim modunu ve "bileği çevir" hareketini tanıma hassasiyetini ayarlamak da mümkün hale geldi.
Yeni özellikler ve kararlılık güncellemeleri
Bir arama geldiğinde, Android akıllı telefon sahipleri artık aramayı saat ekranındaki ilgili düğmeyi kullanarak sonlandırabilecek. Bluetooth kapatıldığında ise akıllı saat sahipleri bağlantının kesildiğine dair düzenli olarak bildirim alacaklar. Ek olarak, geliştiriciler hataları ortadan kaldırdı ve Xiaomi Mi Watch Lite'ın kararlılığını artırdı.
Geçtiğimiz Aralık ayı ortasında tanıtılan Mi Watch Lite, 1,4 inç ekran, 11 egzersiz modu ve 5 ATM su geçirmezlik özelliği ile satışa çıkmıştı. Şirkete göre, cihaz tek bir şarjla dokuz güne kadar kullanılabiliyor.
https://www.gsmarena.com/mi_watch_lite_updated_with_auto_dnd_wrist_raise_sensitivity_and_vibration_adjustment-news-48111.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile
Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...