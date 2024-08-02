HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi bildiğiniz üzere Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'ı Temmuz ayının başında test etmeye başlamıştı. Güncellemenin çıkış tarihine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Weibo'da yer alan bilgilere göre HyperOS'un yeni sürümü önceki sürümle aynı dönemde yayınlanacak.

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Şirketin aynı dağıtım stratejisini izleyeceği belirtiliyor. Buna göre HyperOS 2.0'ın beta sürümü 2024'ün sonlarına doğru test kullanıcılarına sunulacak. Yazılımın tam olarak hazır hale gelmiş kararlı sürümü ise 2025 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacak.

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İlk hangi modeller alacak?

Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda uyumlu cihazların bir listesini açıklaması bekleniyor. HyperOS 2.0 güncellemesini ilk olarak Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13 ve Poco F6 Pro / Redmi K70 Pro modellerine sunulacak. Güncelleme zaten bu cihazlarda test ediliyordu.

HyperOS 2.0'da Ayarlar menüsü daha modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca 16 GB'a kadar sanal RAM işlevi ve Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemiyle daha iyi bir entegrasyon sunacak. Ayrıca performans iyileştirmeleri, pil optimizasyonu ve çok sayıda yeni özellik içerecek. Buradaki haberimizde güncelleme alması muhtemel cihazların bir listesine ulaşabilirsiniz.

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