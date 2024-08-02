HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi ortaya çıktı

Şirketin aynı dağıtım stratejisini izleyeceği belirtiliyor. Buna göre HyperOS 2.0'ın beta sürümü 2024'ün sonlarına doğru test kullanıcılarına sunulacak. Yazılımın tam olarak hazır hale gelmiş kararlı sürümü ise 2025 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacak.
İlk hangi modeller alacak?
Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda uyumlu cihazların bir listesini açıklaması bekleniyor. HyperOS 2.0 güncellemesini ilk olarak Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13 ve Poco F6 Pro / Redmi K70 Pro modellerine sunulacak. Güncelleme zaten bu cihazlarda test ediliyordu.
HyperOS 2.0'da Ayarlar menüsü daha modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca 16 GB'a kadar sanal RAM işlevi ve Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemiyle daha iyi bir entegrasyon sunacak. Ayrıca performans iyileştirmeleri, pil optimizasyonu ve çok sayıda yeni özellik içerecek. Buradaki haberimizde güncelleme alması muhtemel cihazların bir listesine ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.