Xiaomi Smart Band 8, büyük günceleme aldı: İşte yenilikler

Xiaomi Mi Band 8 HyperOS 1.6.222 sürümü neler getiriyor?
Güncellemeyle birlikte odak bildirimleri Smart Band 8 modeline de geldi. Smart Band 8 Pro ile sunulan bu özellik, kullanıcının belirli uygulama bildirimlerine öncelik vermesine olanak tanıyor; böylece yalnızca en önemli bilgiler bilekliğe yollanıyor. Dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirme ve görevlere odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olduğundan bildirim bombardımanına uğrayanlar için faydalı bir özellik. Güncelleme, odak bildirimlerinin yanı sıra farklı tasarım ve stilde saat kadranları için de destek ekliyor. Yalnız çeşitli saat yüzleri ücretli olarak sunuluyor.
Güncelleme, yeni özelliklere ek olarak bilekliğin genel kararlılığını ve performansını iyileştiriyor.
Xiaomi Smart Band 8, ilk büyük güncellemesini 2023 Ağustos ayında almıştı. 1.3.176 sürüm, Akıllı Rahatsız Etmeyin modu, yeni saat yüzleri ve bazı ülkelerde ulaşım kartı desteği getirmişti. Güncelleme aynı zamanda bilekliğin kondisyon takibi yeteneklerini de geliştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.