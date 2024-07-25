Xiaomi Smart Band 8, büyük günceleme aldı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi, popüler akıllı bilekliği Smart Band 8 için önemli bir güncelleme yayınladı. Mi Band 8’in yazılımı HyperOS 1.6.222 sürümüne yükseldi. Bu güncelleme, verimlilik ve kişiselleştirmeye odaklanan bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor.

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Güncellemeyle birlikte odak bildirimleri Smart Band 8 modeline de geldi. Smart Band 8 Pro ile sunulan bu özellik, kullanıcının belirli uygulama bildirimlerine öncelik vermesine olanak tanıyor; böylece yalnızca en önemli bilgiler bilekliğe yollanıyor. Dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirme ve görevlere odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olduğundan bildirim bombardımanına uğrayanlar için faydalı bir özellik. Güncelleme, odak bildirimlerinin yanı sıra farklı tasarım ve stilde saat kadranları için de destek ekliyor. Yalnız çeşitli saat yüzleri ücretli olarak sunuluyor.

Güncelleme, yeni özelliklere ek olarak bilekliğin genel kararlılığını ve performansını iyileştiriyor.

Xiaomi Smart Band 8, ilk büyük güncellemesini 2023 Ağustos ayında almıştı. 1.3.176 sürüm, Akıllı Rahatsız Etmeyin modu, yeni saat yüzleri ve bazı ülkelerde ulaşım kartı desteği getirmişti. Güncelleme aynı zamanda bilekliğin kondisyon takibi yeteneklerini de geliştirmişti.

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