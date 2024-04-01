Tam Boyutta Gör Yemeksepeti’nin Getir’in market platformuna rakip olarak kullanıma sunduğu Yemeksepeti Market, 5’inci yılını kutluyor. Nisan ayında, Yemeksepeti Market’in beşinci yılına özel indirimler yapılacak. Ayrıca 5 yıllık süreçteki siparişlerin istatistikleri açıklandı.

Yemeksepeti Market, 32 şehirde ve 5 bin çeşitten fazla ürünle hizmet veriyor. Beş yıl içinde 90 milyon kapıyı sipariş ulaştırıldı.

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En çok sipariş verilen ürünler

Yemeksepeti Market’ten en çok sipariş verilen ürünler fırın ürünleri, meşrubat, yerli muz, damacana su ve maden suyu olarak sıralandı. Yemeksepeti Market'in en çok sipariş alan fırın ürünleri arasında geleneksel sokak simidi zirvede yer alırken, onu baget ekmek, lezzetli kruvasan, tombul ekmek ve patatesli rulo börek takip etti. Simit, beş yıl boyunca 15 milyon kez kahvaltı masalarına eşlik etti.

Şirket tarafından paylaşılan infografikler şöyle:

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Yemeksepeti Market'te en çok satan ürünler açıklandı