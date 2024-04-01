Microsoft'un oyun servisi Xbox Game Pass'e bir avantaj daha eklendi. Xbox Game Pass aboneleri, kütüphanedeki oyunlara erişim fırsatına ek olarak şimdi de ücretsiz YouTube Premium üyeliği elde ediyor.

Ücretsiz YouTube Premium üyeliği nasıl elde edilir?

Game Pass Ultimate abonesi kullanıcılar, Xbox uygulamasındaki "Avantajlar" sekmesinden "YouTube Premium"u seçerek 3 ay YouTube Premium üyelik kodunu ücretsiz olarak alabiliyor.

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3 ay YouTube Premium hediyesini elde edebilmek için Ultimate abonesi olmanız ve daha önce hiç YouTube Premium'u kullanmamış olmanız gerekiyor. Hediye kodunu 25 Mayıs 2024'e kadar edinebilirsiniz.

Xbox Game Pass fiyatı 2024

PC Game Pass: 159 TL

Xbox Game Pass Core: 159 TL

Xbox Game Pass Konsol: 159 TL

Xbox Game Pass Ultimate: 209 TL

Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar neler?

Ark: Survival Ascended - 1 Nisan

F1 23 - 2 Nisan

Superhot: Mind Control Delete - 2 Nisan

Turbo Golf Racing 1.0 - 4 Nisan

Botany Manor - 9 Nisan

Harold Halibut - 16 Nisan

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 Nisan

Another Crab's Treasure - 25 Nisan

Manor Lords - 26 Nisan

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Xbox Game Pass Ultimate abonelerine 3 ay YouTube Premium hediye!