Xbox Game Pass Ultimate abonelerine 3 ay YouTube Premium hediye!

- Ücretsiz YouTube Premium üyeliği nasıl elde edilir?
- Xbox Game Pass fiyatı 2024
- Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar neler?
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Ücretsiz YouTube Premium üyeliği nasıl elde edilir?
Game Pass Ultimate abonesi kullanıcılar, Xbox uygulamasındaki "Avantajlar" sekmesinden "YouTube Premium"u seçerek 3 ay YouTube Premium üyelik kodunu ücretsiz olarak alabiliyor.
3 ay YouTube Premium hediyesini elde edebilmek için Ultimate abonesi olmanız ve daha önce hiç YouTube Premium'u kullanmamış olmanız gerekiyor. Hediye kodunu 25 Mayıs 2024'e kadar edinebilirsiniz.
Xbox Game Pass fiyatı 2024
- PC Game Pass: 159 TL
- Xbox Game Pass Core: 159 TL
- Xbox Game Pass Konsol: 159 TL
- Xbox Game Pass Ultimate: 209 TL
Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar neler?
- Ark: Survival Ascended - 1 Nisan
- F1 23 - 2 Nisan
- Superhot: Mind Control Delete - 2 Nisan
- Turbo Golf Racing 1.0 - 4 Nisan
- Botany Manor - 9 Nisan
- Harold Halibut - 16 Nisan
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 Nisan
- Another Crab's Treasure - 25 Nisan
- Manor Lords - 26 Nisan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...