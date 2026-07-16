Yemeksepeti’nin çatı şirketi ABD’ye satılıyor: Uber, resmen Delivery Hero'yu satın alıyor

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli ulaşım ve teslimat şirketi Uber, Alman yemek teslimat devi Delivery Hero'yu satın almak için resmi teklifini açıkladı. Şirket, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 41,50 euro nakit ödeme teklif etti. Böylece anlaşma, 14,8 milyar dolar özsermaye değerine ulaşıyor. Türkiye açısından en dikkat çeken gelişme ise Yemeksepeti'nin Uber'e değil, ABD merkezli yatırım şirketi SSW Partners'a devredilecek olması oldu.

Yemeksepeti el değiştiriyor

Uber ile Delivery Hero arasında imzalanan iş birleşmesi anlaşmasına paralel olarak Delivery Hero, New York merkezli SSW Partners ile de ayrı bir anlaşmaya vardı. Buna göre SSW Partners, yaklaşık 1,6 milyar dolar karşılığında 14 pazardaki operasyonu bünyesine katacak.

Bu kapsamda Türkiye'deki Yemeksepeti, Avusturya, Çekya, Norveç ve İsveç'teki foodora, Yunanistan'daki efood, Kıbrıs'taki Foody, Moldova, Polonya, Portekiz, Romanya ve İspanya'daki Glovo ile Şili ve Ekvador'daki PedidosYa markaları SSW Partners'a devredilecek.

Uber ise bu operasyonların kontrolünü devralmayacak. SSW Partners, söz konusu şirketler için uzun vadeli stratejik ortak veya yeni yatırımcı arayışını bağımsız olarak yürütecek. Bu satışın tamamlanması ise Uber'in Delivery Hero satın almasının sonuçlanmasına bağlı olacak.

Bilindiği üzere Uber, geçtiğimiz yıl Trendyol Go’yu 700 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Trendyol Go hamlesinin yanı sıra teslimat ve hızlı market alanında pazar payını büyütmek için Getir'in operasyonlarını da bünyesine kattı. Yemeksepeti ise 2015’te Delivery Hero tarafından satın alınmıştı. Bu devir, olası rekabet soruşturmalarının önüne geçmek için yapılıyor.

Uber 50 pazarı bünyesine katacak

Tam Boyutta Gör Satın alma tamamlandığında Uber, Delivery Hero'nun 50 pazardaki faaliyetlerini devralacak. Bunlar arasında Talabat, HungerStation, PedidosYa ve Güney Kore'nin lider yemek teslimat platformu Baedal Minjok (Baemin) de bulunuyor.

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Şirket, bu birleşmeyle faaliyet gösterdiği ülke sayısını 99’a çıkaracak. Birleşik yapının 2025 yılı için proforma brüt rezervasyon hacminin (Gross Bookings) 236 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Uber ayrıca teslimat ve mobilite hizmetlerini birlikte sunduğu pazar sayısını 34'ten 58'e yükseltecek.

Satın alım 2027’de tamamlanacak

Uber, satın alma teklifini mevcut nakit varlığı ve yeni borç finansmanıyla karşılayacağını açıkladı. Şirket bu kapsamda yaklaşık 14 milyar euro tutarında köprü finansman anlaşması imzaladı.

İşlemin tamamlanabilmesi için teklifin Delivery Hero hisselerinin en az yüzde 50+1’ini kapsayacak şekilde kabul edilmesi ve gerekli rekabet ile finansal düzenleyici onayların alınması gerekiyor. Uber, satın alma sürecinin 2027'nin ikinci yarısında tamamlanmasını bekliyor.

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Yemeksepeti ABD’ye satılıyor: Uber, Delivery Hero'yu satın alıyor

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