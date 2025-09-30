Getir'de DH'ye özel indirim kodu: Yeni kullanıcılara 500 TL indirim!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin online market ve yemek sipariş uygulaması Getir’de yeni kullanıcıları 500 TL indirim bekliyor. Henüz Getir’e üye olmamış veya yeni numara ile yeni üyelik açabilecek kullanıcılar bu fırsattan yararlanabiliyor.

DonanımHaber’in indirim kodu sayfası indirimkodu.donanimhaber.com’a özel indirim kodu ile Getir’in market bölümünden yeni üyelikle yapacağınız ilk 1000TL alışverişe 500TL anında indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.

Yeni kullanıcılara özel Getir’de 500 TL indirim kodu: GETİR500

İndirim kodu nasıl kullanılır?

İndirim kodunu uygulamak için yeni üyeliğiniz ile Getir’de en az 1.000 TL’lik sepet oluşturun. Ödeme aşamasında Kampanya Seç yazısına basın. Kampanya Kodu ekle alanına GETİR500 yazarak 500 TL indirimi uygulayın.

