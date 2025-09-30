Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Getir'de DH'ye özel indirim kodu: Yeni kullanıcılara 500 TL indirim!

    DH İndirim Kodu dağıtmaya devam ediyor. DH İndirim Kodu platformumuza özel olarak Getir'de yeni kullanıcılara 1.000 TL alışverişe 500 TL indirim kodu dağıtıyoruz.

    Getir'de yeni kullanıcılara DH'ye özel 500 TL indirim! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin online market ve yemek sipariş uygulaması Getir’de yeni kullanıcıları 500 TL indirim bekliyor. Henüz Getir’e üye olmamış veya yeni numara ile yeni üyelik açabilecek kullanıcılar bu fırsattan yararlanabiliyor.

    DonanımHaber’in indirim kodu sayfası indirimkodu.donanimhaber.com’a özel indirim kodu ile Getir’in market bölümünden yeni üyelikle yapacağınız ilk 1000TL alışverişe 500TL anında indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.

    Yeni kullanıcılara özel Getir’de 500 TL indirim kodu: GETİR500

    İndirim kodu nasıl kullanılır?

    İndirim kodunu uygulamak için yeni üyeliğiniz ile Getir’de en az 1.000 TL’lik sepet oluşturun. Ödeme aşamasında Kampanya Seç yazısına basın. Kampanya Kodu ekle alanına GETİR500 yazarak 500 TL indirimi uygulayın.

    Daha fazla indirim için DH İndirim Kodu'nu ziyaret edin

    indirimkodu.donanimhaber.com’da Getir’in yanı sıra Teknosa, LG, Temu, n11, Trendyol, Karaca, DeFacto, Flo, CarrefourSA, Trendyol, Tazeçiçek, Boyner, Tazeçiçek, Yemeksepeti, ETS Tur ve Modanisa’da geçerli indirim kodları yer alıyor. Sitemizi ziyaret ederek DH’ye özel indirim kodlarından yararlanabilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 18 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paket mevcut bir paketle çakıştığından uygulama yüklenmedi ne demek alfa almanca fiyat gazdan ayağı çekince vuruntu ruhsatta 50 cc ama 125 cc motor trendline comfortline farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum