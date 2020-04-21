MIUI 12 geliyor: Xiaomi tanıtım tarihini açıkladı

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Xiaomi, Çinli sosyal medya platformu Weibo aracılığıyla Mi 10 Lite'ı 27 Nisan'da tanıtacağını doğruladı. Şirket yeni akıllı telefonuyla birlikte merakla beklenen MIUI 12 arayüzünü de duyuracak.

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Geçtiğimiz günlerde ekran görüntüleri internete düşen MIUI 12 beraberinde güncellenmiş kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş gezinme hareketleri, yeni animasyonlar ve gelişmiş pil performansı getirecek.

Buna ek olarak güncellenmiş çoklu görev menüsü, yeni bildirim gruplama algoritması ve Dark Mode 2.0 gibi gelişmiş bir karanlık mod özelliğine sahip olacağını da belirtelim.

Dark Mode 2.0 neler sunacak?

Tüm uygulamalarda çalışacak şekilde tasarlanan yeni karanlık mod, MIUI 11'de kullanılandan daha koyu bir deneyim sunacak. Ayrıca yazı tipi boyutlarını ve kalınlığını da dinamik olarak değiştirebilecek.

Minimalist tasarım geleneğini sürdürmesi beklenen MIUI 12'nin Eylül ayında bazı telefonlara beta olarak geleceği söyleniyor. Kararlı versiyonu ise muhtemelen Aralık'ta yayınlanacak.

Xiaomi'nin lansman sırasına bu konuda izleyeceği yol haritasını da açıklığa kavuşturması bekleniyor. Tüm detayları bir hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.

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