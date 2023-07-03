Yeni Apple AirPods Pro ateşinizi ve işitme sağlığınızı ölçecek!

AirPods Pro'ya sağlık özellikleri geliyor
Mark Gurman'a göre Apple, yeni AirPods Pro’lar dahil olmak üzere tüm yeni kulaklıklarının USB-C bağlantısıyla birlikte piyasaya sürecek. Öte yandan halihazırda AirPods, işitme duyunuzun en zayıf olabileceği yerleri söyleyen odyogram ses profillerini zaten destekliyor. Ancak Apple, yeni modelde bundan daha fazlasını istiyor.
Gurman, FDA'nın işitme cihazlarının reçetesiz satışına onay vermesinin ardından Apple'ın AirPods'u işitme cihazı olarak konumlandırmayı da araştırdığını belirtiyor. Bunun yanında yeni AirPods Pro’nun kulak kanalı aracılığıyla ateş ölçebileceği de söyleniyor. Bu sayede daha doğru bir ölçüm yapılması hedefleniyor.
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D