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    Yeni Apple AirPods Pro ateşinizi ve işitme sağlığınızı ölçecek!

    Görünüşe göre Apple'ın bir sonraki AirPods Pro'su sağlık alanına biraz daha odaklanacak. Yeni Air Pods Pro kulaklıkların işitme sağlığınızla birlikte vücut ısınızı da ölçeceği belirtiliyor.
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    Yeni Apple AirPods Pro ateşinizi ve işitme sağlığınızı ölçecek! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro, ilk neslinden bu yana büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şimdilerde ise gündemde üçüncü nesil AirPods Pro modelleri bulunuyor ve bu kulaklıklar sağlık alanına daha çok odaklanacak gibi görünüyor. Son gelen bilgilere göre yeni AirPods Pro ateş ölçebilecek ve işitme testi yapabilecek.

    AirPods Pro'ya sağlık özellikleri geliyor

    Mark Gurman'a göre Apple, yeni AirPods Pro’lar dahil olmak üzere tüm yeni kulaklıklarının USB-C bağlantısıyla birlikte piyasaya sürecek. Öte yandan halihazırda AirPods, işitme duyunuzun en zayıf olabileceği yerleri söyleyen odyogram ses profillerini zaten destekliyor. Ancak Apple, yeni modelde bundan daha fazlasını istiyor.

    Gurman, FDA'nın işitme cihazlarının reçetesiz satışına onay vermesinin ardından Apple'ın AirPods'u işitme cihazı olarak konumlandırmayı da araştırdığını belirtiyor. Bunun yanında yeni AirPods Pro’nun kulak kanalı aracılığıyla ateş ölçebileceği de söyleniyor. Bu sayede daha doğru bir ölçüm yapılması hedefleniyor.

    Yeni AirPods Pro için beklemek gerekecek

    Yeni Apple AirPods Pro ateşinizi ve işitme sağlığınızı ölçecek! Tam Boyutta Gör
    Ateş ölçebilme ve işitme sağlığını takip edebilme… Bunlar bir kablosuz kulaklık için güçlü özellikler olsa benzer özelliklere sahip modelleri piyasada görmüştük. Öte yandan kötü haber ise AirPods Pro'nun yakında çıkma olasılığının düşük olması. Gurman, yeni sağlık özelliklerinin "birkaç ay, hatta yıllarca uzakta" olduğuna inanıyor ve USB-C AirPods yakında gelecek olsa da AirPods Pro'nun 2024’ten önce gelmesi beklenmiyor. Zira ikinci nesil AirPods Pro geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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