Bose gürültü engelleme özellikli kablolu kulaklığını duyurdu

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds
Kablosuz modellerin seri isimlerinin aksine standart bir isim belirlenen Bose kablolu kulaklığı gürültü engelleme özelliği ile dikkat çekiyor. QuietControl teknolojisi iki mikrofonu kullanarak tamamen sessiz mod ya da çevreye duyarlı mod şeklinde gürültü engelleme yapabiliyor. Ya da özelliği tamamen kapatıyor.
USB Tip-C ile bağlandığı için daha yüksek ses kalitesine ulaşabilirken gecikmeleri de en aza indiriyor. Ayrıca uyumlu cihazlarda kayıpsız ses de sunuyor. Kablo üzerinde yer alan kontrol modülü ses, çağrı ve ANC için tuşlar barındırırken üzerinde yer alan üçüncü mikrofon da görüşmeler esnasında arka plan gürültülerini azaltıyor. Fiyatı 99$ olan kablo Ekim ayında satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: