Yeni Apple TV güncellemesi Siri gecikmesine takıldı

Tam Boyutta Gör Yeni Apple TV modeli için uzun süredir devam eden beklenti, bu kez doğrudan Siri tarafındaki geliştirme sürecine bağlı bir gecikmeyle karşı karşıya. Son bilgilere göre Apple, yeni nesil medya oynatıcısını daha gelişmiş yapay zeka özellikleriyle birlikte sunmak istiyor ancak Siri’nin planlanan seviyeye ulaşamaması lansman takvimini öteliyor. Bu durum, cihazın 2026 sonbaharına kadar piyasaya çıkmayabileceğine işaret ediyor.

Apple TV, A17 Pro çip ve Wi-Fi 7 ile performansa odaklanacak

Yeni Apple TV’nin dış tasarımında radikal bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut modelde olduğu gibi kompakt, kareye yakın form ve siyah plastik kasa korunacak. Apple’ın bu üründe tasarım yerine donanım ve yazılım tarafına odaklanmayı tercih ettiği görülüyor. Donanım tarafında en dikkat çekici yenilik ise yeni nesil A serisi işlemci olacak. Mevcut Apple TV 4K modelinde yer alan A15 Bionic çipe kıyasla A17 Pro önemli bir sıçrama anlamına geliyor. 3 nanometre üretim süreciyle geliştirilen bu çip, daha yüksek performansı daha düşük enerji tüketimiyle sunabiliyor. Özellikle oyun tarafında donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği, Apple TV’yi yalnızca bir medya oynatıcı olmaktan çıkarıp daha güçlü bir eğlence merkezine dönüştürebilir.

Bununla birlikte Apple’ın lansmanı geciktirmesi, daha yeni bir işlemciye geçiş ihtimalini de gündeme getiriyor. A18 veya A19 gibi daha güncel bir çipin kullanılması, cihazın ömrünü uzatmak ve yapay zeka özelliklerini desteklemek açısından stratejik bir hamle olabilir. Özellikle Apple Intelligence kapsamında sunulacak özelliklerin yüksek işlem gücü ve daha fazla RAM gerektirmesi, donanım tarafında ek güncellemeleri zorunlu kılıyor.

Bağlantı teknolojilerinde de önemli yenilikler söz konusu. Yeni Apple TV’nin Wi-Fi 7 desteği sunması bekleniyor. 6 GHz bandını kullanan bu teknoloji, daha yüksek veri hızları ve daha düşük gecikme süresi anlamına geliyor. Günümüzde 4K ve hatta 8K içerik akışının yaygınlaşmasıyla birlikte, stabil ve hızlı bağlantı ihtiyacı daha kritik hale gelmiş durumda. Wi-Fi 7, yoğun ağ ortamlarında bile daha stabil bir deneyim sunarak özellikle kalabalık evlerde fark yaratabilir.

Bluetooth 6 desteği ile gelmesi beklenen cihazın tüm bu donanım geliştirmelerine rağmen Apple’ın lansmanı ertelemesinin temel nedeni ise yazılım tarafındaki eksiklikler. Şirketin daha gelişmiş bir Siri deneyimi sunmak istemesi, cihazın çıkış tarihini doğrudan etkiliyor. Yeni Siri’nin daha bağlamsal yanıtlar verebilen, kullanıcı alışkanlıklarını anlayabilen ve farklı uygulamalar arasında daha akıcı geçişler sunabilen bir yapıya sahip olması bekleniyor.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: