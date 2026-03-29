    xAI, Grok’a Beceriler özelliği getiriyor: Yapay zekada yeni aşama

    xAI’nin Grok için geliştirdiği Beceriler özelliği ortaya çıktı. İşte kullanıcıların görevleri otomatikleştirmesine olanak tanıyacak bu yapay zeka sisteminin detayları:

    xAI tarafından geliştirilen Grok sohbet botu için "Grok Beceriler özelliği" olarak adlandırılan yeni bir sistemin geliştirildiği ortaya çıktı. Yakın bir zamanda Grok’un web arayüzünde tespit edilen kod referanslarına göre, bu özellik kullanıcıların belirli görevleri otomatikleştirmesine olanak tanıyacak. Web araştırması, içerik üretimi ve veri analizi gibi tekrarlayan iş akışları için özelleştirilebilir komut setleri oluşturulabilecek. 

    Grok’un kişiselleştirme katmanı genişliyor

    Grok Beceriler özelliği, platformun mevcut özel talimatlar sisteminin ötesine geçen modüler bir yapı sunmayı amaçlıyor. Mevcut sistemde kullanıcılar belirli davranış kalıpları tanımlayabilirken, yeni yapı bu talimatları görev bazlı ve yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Bu gelişme, xAI’nin 4 Mart’ta kullanıma sunduğu Özel Ajanlar özelliğinin hemen ardından gelmesiyle dikkat çekiyor. Söz konusu özellik, kullanıcıların farklı görevler için ayrı kişiliklere ve talimat setlerine sahip dört farklı yapay zeka ajanı oluşturmasına imkan tanıyordu. Ancak bu geçiş sürecinde bazı ödünler de verilmişti. Derin Araştırma modu ve Kişilikler menüsü kaldırılırken özel talimatlar için karakter sınırı 12.000’den 4.000’e düşürülmüştü. Beceriler özelliği, bu sınırlamaları telafi edecek şekilde daha esnek bir yapı sunabilir.

    Teknik açıdan bakıldığında, Beceriler sisteminin Özel Ajanlar altyapısının üzerine inşa edildiği anlaşılıyor. Bu durum, kullanıcıların yalnızca farklı yapay zeka kişilikleri oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bu ajanlara belirli görev zincirlerini atayabileceği anlamına geliyor. Bir başka deyişle, bir ajan belirli bir nasıl davranmalı çerçevesi sunarken, Beceriler ne yapmalı sorusuna yanıt veriyor.

    Grok Beceriler özelliği için henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmış değil ve xAI tarafından kamuoyuna yapılmış bir doğrulama da bulunmuyor. Ancak kod seviyesinde ortaya çıkan referanslar, bu sistemin aktif geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Eğer planlandığı şekilde hayata geçirilirse Grok’un yalnızca bir sohbet botu olmaktan çıkarak daha kapsamlı bir yapay zeka platformuna dönüşmesinde belirleyici bir rol oynayabilir. 

