Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir

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Dünyada artan alkol tüketimi çeşitli akut ve kronik problemlere neden olabilmekle birlikte Avustralyalı ve Çinli araştırmacıların yaptığı son çalışmalara göre genetik ile alkol tüketimi için yapılan çalışmalar, alkol tüketen bireylerin yanlış raporlamalarından etkilenmiş olabilir.

Hafif düzeyde alkol tüketiminin aşırıya kaçılmadığı müddetçe zararsız olduğunna ve genelde alkole bağlı sorunların aşırı tüketimde ortaya çıktığına dahil yanlış kanılar bulunmakla birlikte araştırmacılar genetiğin bu tüketimin olası etkileriyle bağlantısını incelemek için çalışmalarını sürdürüyor ancak İngiltere'nin en büyük veri tabanlarından biri olan Biobank da dahil olmak üzere çalışmaların; alkol kullanıcıların yanlış raporlamaları sebebiyle hatalı olabileceği öne sürülüyor.

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Biobank

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Biobank adlı veri sisteminde 500.000'i aşkın gönüllü hayatları boyunca periyodik olarak çeşitli testlere ve anketlere tabi tutuluyor. Söz edilen sisteme 2006 yılından beri veri girişi sağlanıyor.

Yeni araştırmada araştırmacılar kişisel veya sosyal bazı sebeplerle kullanıcıların bilinçli veya bilinçsiz olarak alkol tüketimini olduğundan daha az veya farklı biçimde bildirmiş olabileceğini belirtmekle birlikte bu durumun yalancı şekilde tüketimin etkilerinin ve bu tüketimin diyabet, hipertansiyon gibi kronik durumlarla ilişkisinin etkilenmiş olabileceğini öne sürüyor.

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Araştırmacılar hatalı bildirileri istatistiki olarak elimine ederek yanlış sonuçları büyük ölçüde ortadan kaldırdı ve alkol tüketiminin anemi, hipertansiyon ve tip 2 diyabet gibi durumlarla olan yalancı negatif korelasyonun düzeltildiğini tespit etmekle birlikte paradoksal olarak alkol tüketiminin kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi bazı durumlarda yararlı olabileceğini tespit etti. Bilim insanları rapoların düzgün ve eksiksiz bir biçimde yapılmasının çalışmanın sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2021-01-genetic-alcohol-consumption-people-misreport.html

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