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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir

    Avustralyalı ve Çinli araştırmacıların yaptığı son çalışmalara göre genetik ile alkol tüketimi için yapılan çalışmalar, alkol tüketen bireylerin yanlış raporlamalarından etkilenmiş olabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir
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    Dünyada artan alkol tüketimi çeşitli akut ve kronik problemlere neden olabilmekle birlikte Avustralyalı ve Çinli araştırmacıların yaptığı son çalışmalara göre genetik ile alkol tüketimi için yapılan çalışmalar, alkol tüketen bireylerin yanlış raporlamalarından etkilenmiş olabilir.

    Hafif düzeyde alkol tüketiminin aşırıya kaçılmadığı müddetçe zararsız olduğunna ve genelde alkole bağlı sorunların aşırı tüketimde ortaya çıktığına dahil yanlış kanılar bulunmakla birlikte araştırmacılar genetiğin bu tüketimin olası etkileriyle bağlantısını incelemek için çalışmalarını sürdürüyor ancak İngiltere'nin en büyük veri tabanlarından biri olan Biobank da dahil olmak üzere çalışmaların; alkol kullanıcıların yanlış raporlamaları sebebiyle hatalı olabileceği öne sürülüyor.

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    Biobank

    Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir
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    Biobank adlı veri sisteminde 500.000'i aşkın gönüllü hayatları boyunca periyodik olarak çeşitli testlere ve anketlere tabi tutuluyor. Söz edilen sisteme 2006 yılından beri veri girişi sağlanıyor.

    Yeni araştırmada araştırmacılar kişisel veya sosyal bazı sebeplerle kullanıcıların bilinçli veya bilinçsiz olarak alkol tüketimini olduğundan daha az veya farklı biçimde bildirmiş olabileceğini belirtmekle birlikte bu durumun yalancı şekilde tüketimin etkilerinin ve bu tüketimin diyabet, hipertansiyon gibi kronik durumlarla ilişkisinin etkilenmiş olabileceğini öne sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor"

    Araştırmacılar hatalı bildirileri istatistiki olarak elimine ederek yanlış sonuçları büyük ölçüde ortadan kaldırdı ve alkol tüketiminin anemi, hipertansiyon ve tip 2 diyabet gibi durumlarla olan yalancı negatif korelasyonun düzeltildiğini tespit etmekle birlikte paradoksal olarak alkol tüketiminin kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi bazı durumlarda yararlı olabileceğini tespit etti. Bilim insanları rapoların düzgün ve eksiksiz bir biçimde yapılmasının çalışmanın sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

    Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.



    https://medicalxpress.com/news/2021-01-genetic-alcohol-consumption-people-misreport.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 27 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bazı insanlar dini nedenlerden ama bazı insanlar ise tadını bir türlü sevemedikleri için alkol kullanmaz veya kullanamazlar. Tıpkı bazı insanların acı, tuzlu, ekşi sevmemesi gibi bu insanların da yaradılışlarından ötürü dillerindeki tat noktacıkları olması gerekenden daha fazla ve daha duyarlıdır. Bu duyarlılık nispeten acı ve kötü bir tadı olan alkolü kendileri için katlanılmaz bir içecek haline getirebilir. Bu yüzden alkol kullanmayan birine ısrarla iç alışırsın, dur sana Baileys ısmarlayayım seversin, yada sen bağnaz, gerici misin gibi terbiyesizlikler yapmayın.
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