Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor

Japon Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamalarda Brezilya'dan gelen 4 hastada yeni koronaviürs varyantı tespit ettiklerini açıkladı.İlginizi Çekebilir İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı
Yeni varyant koronavirüs türünü tanımlayan araştırmacılar yeni türün daha tehlikeli veya daha bulaşıcı olduğuna dahil henüz bir kanıt bulunmadığının altını çizdi.
Varyant koronavirüs
2 Ocak 2021 yılında Brezilya'dan gelen 2 yetişkin ve 2 çocukta varyant koronavirüs tespit eden araştırmacılar, virüs üzerinde çalışmak ve yeni varyantı tanımlamak için virüsü izole etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Pazartesi günü Dünya Sağlık Örgütü Japonya tarafından yeni koronavirüs varyantı sebebiyle bilgilendirilmiş ve uzmanlar virüsün devamlı olarak mutasyon geçirdiğini ancak her mutasyonun yayılımın kolaylaşmasına sebep olmayacağını ya da bulaşıcılığın artmasına neden olmayacağını açıklamıştı.
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Japon yetkililer yeni varyantın İngiltere'de ve Güney Afrika gözlenen suşlara benzer olduğunu açıkladı. Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.
https://medicalxpress.com/news/2021-01-japan-isolate-analyse-virus-variant.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))