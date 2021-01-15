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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor

    Yeni varyant koronavirüs türünü tanımlayan araştırmacılar yeni türün daha tehlikeli veya daha bulaşıcı olduğuna dahil henüz bir kanıt bulunmadığının altını çizdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor
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    Japon Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamalarda Brezilya'dan gelen 4 hastada yeni koronaviürs varyantı tespit ettiklerini açıkladı.

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    Yeni varyant koronavirüs türünü tanımlayan araştırmacılar yeni türün daha tehlikeli veya daha bulaşıcı olduğuna dahil henüz bir kanıt bulunmadığının altını çizdi.

    Varyant koronavirüs

    Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    2 Ocak 2021 yılında Brezilya'dan gelen 2 yetişkin ve 2 çocukta varyant koronavirüs tespit eden araştırmacılar, virüs üzerinde çalışmak ve yeni varyantı tanımlamak için virüsü izole etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

    Pazartesi günü Dünya Sağlık Örgütü Japonya tarafından yeni koronavirüs varyantı sebebiyle bilgilendirilmiş ve uzmanlar virüsün devamlı olarak mutasyon geçirdiğini ancak her mutasyonun yayılımın kolaylaşmasına sebep olmayacağını ya da bulaşıcılığın artmasına neden olmayacağını açıklamıştı.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı"

    Japon yetkililer yeni varyantın İngiltere'de ve Güney Afrika gözlenen suşlara benzer olduğunu açıkladı. Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.
     


     



    https://medicalxpress.com/news/2021-01-japan-isolate-analyse-virus-variant.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    11 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    18 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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