Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor

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Japon Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamalarda Brezilya'dan gelen 4 hastada yeni koronaviürs varyantı tespit ettiklerini açıkladı.

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Yeni varyant koronavirüs türünü tanımlayan araştırmacılar yeni türün daha tehlikeli veya daha bulaşıcı olduğuna dahil henüz bir kanıt bulunmadığının altını çizdi.

Varyant koronavirüs

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2 Ocak 2021 yılında Brezilya'dan gelen 2 yetişkin ve 2 çocukta varyant koronavirüs tespit eden araştırmacılar, virüs üzerinde çalışmak ve yeni varyantı tanımlamak için virüsü izole etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Pazartesi günü Dünya Sağlık Örgütü Japonya tarafından yeni koronavirüs varyantı sebebiyle bilgilendirilmiş ve uzmanlar virüsün devamlı olarak mutasyon geçirdiğini ancak her mutasyonun yayılımın kolaylaşmasına sebep olmayacağını ya da bulaşıcılığın artmasına neden olmayacağını açıklamıştı.

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Japon yetkililer yeni varyantın İngiltere'de ve Güney Afrika gözlenen suşlara benzer olduğunu açıkladı. Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.







https://medicalxpress.com/news/2021-01-japan-isolate-analyse-virus-variant.html

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