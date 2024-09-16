Yeni Casio G-STEEL modeli şıklığı ve dayanıklılığı tek bir saatte birleştiriyor

Casio, G-STEEL serisinin yeni üyesi GM2110D modelini piyasaya sürdü. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu yeni saat, Casio'nun dayanıklılık alanındaki uzmanlığını estetik bir tasarımla birleştiriyor. G-STEEL serisinin önceki modellerinden ayrılan GM2110D, paslanmaz çelik bilezik ve çerçeve kullanımıyla dikkat çekiyor. Bu sayede hem daha şık bir görünüme kavuşuyor hem de G-SHOCK’un tanınmış dayanıklılığını koruyor.
GM2110D modeli, sekizgen çerçevesiyle modern bir zarafet sunuyor. Çerçevenin üst kısmında dairesel bir fırça işlemesi, bağlantı noktalarında ise parlak bir yüzey işlemesi bulunuyor. Bu detaylar saatin hem günlük kullanım için uygun hem de özel günlerde ideal bir aksesuar olmasını sağlıyor.
Saat, metal ve renk kaplamalarıyla işlenmiş parlak bir kadran tasarımına sahip. Parlak turuncu, lime yeşili gibi canlı renk seçenekleri sunarken, gümüş ve lacivert gibi daha sade tonlarıyla da farklı zevklere hitap ediyor. Metalik kadran halkası, saatin yüzeyine derinlik katarak estetik bir izlenim oluşturuyor.
GM2110D, G-SHOCK saatlerin vazgeçilmez özellikleri olan darbe ve suya dayanıklılığı gibi özellikleri korurken, dünya zamanını 38 şehir üzerinden gösterebilme, 1/100 saniyelik kronometre, geri sayım zamanlayıcı, beş günlük alarm ve çift LED aydınlatma gibi fonksiyonlara sahip. Bu özellikler, saatin hem dış mekân aktiviteleri için hem de günlük kullanım için pratik bir seçenek olmasını sağlıyor.
GM2110D-2A, GM2110D-2B, GM2110D-3A, GM2110D-4A ve GM2110D-7A modelleri 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu saatler, seçkin kuyumcular, büyük mağazalar, gshock.com internet sitesi ve G-SHOCK’un Soho mağazasında bulunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.