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    Yeni Casio G-STEEL modeli şıklığı ve dayanıklılığı tek bir saatte birleştiriyor

    Yılların eskitemediği saat markası Casio, şimdi de ünlü G-STEEL serisinin yeni modeliyle kendini gösterdi. Bu yeni model hem şık hem de sağlam yapısıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Casio G-SHOCK G-STEEL modeli satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Casio, G-STEEL serisinin yeni üyesi GM2110D modelini piyasaya sürdü. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu yeni saat, Casio'nun dayanıklılık alanındaki uzmanlığını estetik bir tasarımla birleştiriyor. G-STEEL serisinin önceki modellerinden ayrılan GM2110D, paslanmaz çelik bilezik ve çerçeve kullanımıyla dikkat çekiyor. Bu sayede hem daha şık bir görünüme kavuşuyor hem de G-SHOCK’un tanınmış dayanıklılığını koruyor.

    GM2110D modeli, sekizgen çerçevesiyle modern bir zarafet sunuyor. Çerçevenin üst kısmında dairesel bir fırça işlemesi, bağlantı noktalarında ise parlak bir yüzey işlemesi bulunuyor. Bu detaylar saatin hem günlük kullanım için uygun hem de özel günlerde ideal bir aksesuar olmasını sağlıyor.

    Saat, metal ve renk kaplamalarıyla işlenmiş parlak bir kadran tasarımına sahip. Parlak turuncu, lime yeşili gibi canlı renk seçenekleri sunarken, gümüş ve lacivert gibi daha sade tonlarıyla da farklı zevklere hitap ediyor. Metalik kadran halkası, saatin yüzeyine derinlik katarak estetik bir izlenim oluşturuyor.

    GM2110D, G-SHOCK saatlerin vazgeçilmez özellikleri olan darbe ve suya dayanıklılığı gibi özellikleri korurken, dünya zamanını 38 şehir üzerinden gösterebilme, 1/100 saniyelik kronometre, geri sayım zamanlayıcı, beş günlük alarm ve çift LED aydınlatma gibi fonksiyonlara sahip. Bu özellikler, saatin hem dış mekân aktiviteleri için hem de günlük kullanım için pratik bir seçenek olmasını sağlıyor.

    GM2110D-2A, GM2110D-2B, GM2110D-3A, GM2110D-4A ve GM2110D-7A modelleri 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu saatler, seçkin kuyumcular, büyük mağazalar, gshock.com internet sitesi ve G-SHOCK’un Soho mağazasında bulunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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