Yeni Casio G-STEEL modeli şıklığı ve dayanıklılığı tek bir saatte birleştiriyor

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Casio, G-STEEL serisinin yeni üyesi GM2110D modelini piyasaya sürdü. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu yeni saat, Casio'nun dayanıklılık alanındaki uzmanlığını estetik bir tasarımla birleştiriyor. G-STEEL serisinin önceki modellerinden ayrılan GM2110D, paslanmaz çelik bilezik ve çerçeve kullanımıyla dikkat çekiyor. Bu sayede hem daha şık bir görünüme kavuşuyor hem de G-SHOCK’un tanınmış dayanıklılığını koruyor.

GM2110D modeli, sekizgen çerçevesiyle modern bir zarafet sunuyor. Çerçevenin üst kısmında dairesel bir fırça işlemesi, bağlantı noktalarında ise parlak bir yüzey işlemesi bulunuyor. Bu detaylar saatin hem günlük kullanım için uygun hem de özel günlerde ideal bir aksesuar olmasını sağlıyor.

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Saat, metal ve renk kaplamalarıyla işlenmiş parlak bir kadran tasarımına sahip. Parlak turuncu, lime yeşili gibi canlı renk seçenekleri sunarken, gümüş ve lacivert gibi daha sade tonlarıyla da farklı zevklere hitap ediyor. Metalik kadran halkası, saatin yüzeyine derinlik katarak estetik bir izlenim oluşturuyor.

GM2110D, G-SHOCK saatlerin vazgeçilmez özellikleri olan darbe ve suya dayanıklılığı gibi özellikleri korurken, dünya zamanını 38 şehir üzerinden gösterebilme, 1/100 saniyelik kronometre, geri sayım zamanlayıcı, beş günlük alarm ve çift LED aydınlatma gibi fonksiyonlara sahip. Bu özellikler, saatin hem dış mekân aktiviteleri için hem de günlük kullanım için pratik bir seçenek olmasını sağlıyor.

GM2110D-2A, GM2110D-2B, GM2110D-3A, GM2110D-4A ve GM2110D-7A modelleri 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu saatler, seçkin kuyumcular, büyük mağazalar, gshock.com internet sitesi ve G-SHOCK’un Soho mağazasında bulunabilir.

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