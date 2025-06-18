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    Meta’dan Prada ortaklığında yapay zekalı akıllı gözlükler geliyor

    Teknoloji devi Meta, akıllı gözlükleri oldukça benimsemiş görünüyor. Firma, EssilorLuxottica ile iş birliğini Oakley ve Prada markalarıyla genişleterek akıllı gözlük serisini büyütüyor.

    Meta’dan Prada ortaklığında yapay zekalı akıllı gözlükler geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta, halihazırda milyonlarca Ray-Ban Meta AI akıllı gözlük satmış durumda ancak şirket, bu alandaki büyümesini yeni markalarla büyütmeyi hedefliyor. Yeni haberlere göre Meta, EssilorLuxottica ile iş birliğini Oakley ve Prada markalarıyla genişleterek akıllı gözlük serisini büyütmeyi planlıyor. Yeni gözlükler hem spor tutkunlarına hem de lüks tüketicilere hitap edecek şekilde tasarlanıyor.

    Sporcular için Oakley gözlüğü geliyor

    Meta, 2023’te Ray-Ban ile ikinci nesil akıllı gözlüklerini piyasaya sürdükten sonra bu alanda büyük bir çıkış yakaladı. Şirket şimdi bu ivmeyi Oakley ve Prada ile genişletmeyi hedefliyor. Oakley markası altında geliştirilen modelin 20 Haziran’da tanıtılması bekleniyor. Meta, Instagram'da “Oakley | Meta” adıyla açtığı yeni hesabında "Bir sonraki evrim geliyor" mesajını paylaştı.

    Meta’nın yeni Oakley gözlüğü, spor yapan kullanıcılara odaklanacak. Ray-Ban modellerinde kullanıcıların tenis oynarken veya kayak yaparken gözlükleri aktif şekilde kullandığını gören Meta, daha sağlam ve hava koşullarına dayanıklı bir tasarımla bu talebi karşılamayı hedefliyor. Yeni gözlüğün yaklaşık 360 dolara satışa sunulması bekleniyor.

    Prada ile lüks segmente adım

    Meta’dan Prada ortaklığında yapay zekalı akıllı gözlükler geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta için Prada ile yapılan iş birliği, moda dünyasına açılan ilk büyük adım anlamına geliyor. Prada’nın kalın saplı gözlük tasarımları, akıllı gözlüklerde ihtiyaç duyulan mikrofon ve çip gibi bileşenleri barındırmak için ideal yapıya sahip. Ancak Prada markalıMeta gözlüklerinin ne zaman tanıtılacağı henüz net değil.

    Prada, geçen yıl Aralık ayında Luxottica ile 10 yıllık yeni bir lisans anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, Prada, Prada Linea Rossa ve Miu Miu markaları altında gözlük üretimi ve küresel dağıtımını kapsıyor.

    Meta bu alanda iddialı

    Meta, 2021’deki ilk nesil Ray-Ban Meta gözlüğünün ardından 2023’teki ikinci nesil gözlüklerle istediği ilgiyi görmüştü. Bu modelde yer alan Meta AI sesli asistan, tarif önermekten şehir simgelerini tanımaya kadar birçok işlev sunuyor. Resmi bilgilere göre Meta, 2023’ten bu yana 2 milyon adet akıllı gözlük satmış durumda. Firma, 2026 yılı sonuna kadar yıllık üretimi 10 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

    Bu arada bilmeyenler için Meta, Ekim 2024’te Luxottica ile olan iş birliğini 5 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla genişletmişti. Bu kapsamda Meta, Luxottica’nın sahip olduğu markalara ait akıllı gözlük teknolojileri üzerinde özel kullanım hakkı elde etmişti. İki şirket, 2025 tatil sezonuna yetişmesi planlanan, ekranlı üçüncü nesil bir model üzerinde de çalışıyor.

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