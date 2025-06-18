Meta’dan Prada ortaklığında yapay zekalı akıllı gözlükler geliyor

Sporcular için Oakley gözlüğü geliyor
Meta, 2023’te Ray-Ban ile ikinci nesil akıllı gözlüklerini piyasaya sürdükten sonra bu alanda büyük bir çıkış yakaladı. Şirket şimdi bu ivmeyi Oakley ve Prada ile genişletmeyi hedefliyor. Oakley markası altında geliştirilen modelin 20 Haziran’da tanıtılması bekleniyor. Meta, Instagram'da “Oakley | Meta” adıyla açtığı yeni hesabında "Bir sonraki evrim geliyor" mesajını paylaştı.
Meta’nın yeni Oakley gözlüğü, spor yapan kullanıcılara odaklanacak. Ray-Ban modellerinde kullanıcıların tenis oynarken veya kayak yaparken gözlükleri aktif şekilde kullandığını gören Meta, daha sağlam ve hava koşullarına dayanıklı bir tasarımla bu talebi karşılamayı hedefliyor. Yeni gözlüğün yaklaşık 360 dolara satışa sunulması bekleniyor.
Prada ile lüks segmente adım
Prada, geçen yıl Aralık ayında Luxottica ile 10 yıllık yeni bir lisans anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, Prada, Prada Linea Rossa ve Miu Miu markaları altında gözlük üretimi ve küresel dağıtımını kapsıyor.
Meta bu alanda iddialı
Meta, 2021’deki ilk nesil Ray-Ban Meta gözlüğünün ardından 2023’teki ikinci nesil gözlüklerle istediği ilgiyi görmüştü. Bu modelde yer alan Meta AI sesli asistan, tarif önermekten şehir simgelerini tanımaya kadar birçok işlev sunuyor. Resmi bilgilere göre Meta, 2023’ten bu yana 2 milyon adet akıllı gözlük satmış durumda. Firma, 2026 yılı sonuna kadar yıllık üretimi 10 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.
Bu arada bilmeyenler için Meta, Ekim 2024’te Luxottica ile olan iş birliğini 5 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla genişletmişti. Bu kapsamda Meta, Luxottica’nın sahip olduğu markalara ait akıllı gözlük teknolojileri üzerinde özel kullanım hakkı elde etmişti. İki şirket, 2025 tatil sezonuna yetişmesi planlanan, ekranlı üçüncü nesil bir model üzerinde de çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: