OnePlus, boyun bantlı kulaklığını tanıttı: Bullets Wireless Z3

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, Hindistan’da yeni kablosuz kulak içi kulaklığını piyasaya sürdü. Boyun bantlı kablosuz kulaklık OnePlus Bullets Wireless Z3, hızlı şarj, uzun pil ömrü ve yapay zeka destekli özelliklerle donatılmış. Bluetooth 5.4, sesli asistan kontrolü ve 3D uzamsal sesi destekliyor. OnePlus, kulaklığın arama, müzik ve egzersiz dahil olmak üzere günlük kullanım için tasarlandığını söylüyor.

OnePlus Pad 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

OnePlus Bullets Wireless Z3 boyun bantlı kulaklık neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus Bullets Wireless Z3, netlikten ödün vermeden derin baslar için BassWave algoritmasıyla geliştirilmiş 12,4 mm dinamik sürücülere sahip. Sound Master EQ, kullanıcıların ses çıkışını kendi tercihlerine göre özelleştirmesine olanak tanıyan dört ses profili sunuyor: Dengeli, Serenat, Bas ve Kalın.

Bullets Wireless Z3, 220 mAh bataryaya sahip ve ultra hızlı şarjı destekliyor; 10 dakika şarjla 27 saate kadar oynatma sağlıyor. Tam şarjla 36 saate kadar müzik çalma, 21 saate kadar arama süresi vadediyor. OnePlus, bu değerlerin ses yarı seviyeye ayarlandığında alınabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka destekli gürültü engelleme ve ENC teknolojisi, arka plan seslerini gerçek zamanlı olarak ayırarak net sesli aramalar sağlıyor. Kulaklık, Google Fast Pair desteğiyle hızlı eşleştirme sunuyor. Kulaklık, IP55 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

OnePlus Bullets Wireless Z3 fiyatı ne kadar?

OnePlus Bullets Wireless Z3, kırmızı ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklığın fiyatı 1699 rupi (20 dolar).

OnePlus Bullets Wireless Z3 özellikleri

Boyut : 12.43 x 17.45 x 1.31 cm, 26 g

: 12.43 x 17.45 x 1.31 cm, 26 g Sürücü boyutu : 12.4 mm

: 12.4 mm Frekans tepki aralığı : 20Hz - 20.000 Hz

: 20Hz - 20.000 Hz Sürücü hassasiyeti : 98±3 dB

: 98±3 dB Codec : AAC ve SBC

: AAC ve SBC Maksimum ses basınç seviyesi : 102 dB

: 102 dB Empedans : 32 Ω

: 32 Ω Bağlantı : Bluetooth 5.4, 10 metreye kadar

: Bluetooth 5.4, 10 metreye kadar Batarya : 220 mAh, USB-C

: 220 mAh, USB-C Pil ömrü : 36 saate kadar (%50 ses seviyesi)

: 36 saate kadar (%50 ses seviyesi) Hızlı şarj : 10 dakika şarjla 27 saat (%50 ses seviyesi)

: 10 dakika şarjla 27 saat (%50 ses seviyesi) Su/Ter dayanıklılığı : IP55

: IP55 Hızlı Eşleştirme : Google Fast Pair

: Google Fast Pair Akıllı Asistan: Var

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

OnePlus Bullets Wireless Z3 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: