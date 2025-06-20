OnePlus, boyun bantlı kulaklığını tanıttı: Bullets Wireless Z3

OnePlus Bullets Wireless Z3 boyun bantlı kulaklık neler sunuyor?
Bullets Wireless Z3, 220 mAh bataryaya sahip ve ultra hızlı şarjı destekliyor; 10 dakika şarjla 27 saate kadar oynatma sağlıyor. Tam şarjla 36 saate kadar müzik çalma, 21 saate kadar arama süresi vadediyor. OnePlus, bu değerlerin ses yarı seviyeye ayarlandığında alınabileceğini belirtiyor.
Yapay zeka destekli gürültü engelleme ve ENC teknolojisi, arka plan seslerini gerçek zamanlı olarak ayırarak net sesli aramalar sağlıyor. Kulaklık, Google Fast Pair desteğiyle hızlı eşleştirme sunuyor. Kulaklık, IP55 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.
OnePlus Bullets Wireless Z3 fiyatı ne kadar?
OnePlus Bullets Wireless Z3, kırmızı ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklığın fiyatı 1699 rupi (20 dolar).
OnePlus Bullets Wireless Z3 özellikleri
- Boyut: 12.43 x 17.45 x 1.31 cm, 26 g
- Sürücü boyutu: 12.4 mm
- Frekans tepki aralığı: 20Hz - 20.000 Hz
- Sürücü hassasiyeti: 98±3 dB
- Codec: AAC ve SBC
- Maksimum ses basınç seviyesi: 102 dB
- Empedans: 32 Ω
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, 10 metreye kadar
- Batarya: 220 mAh, USB-C
- Pil ömrü: 36 saate kadar (%50 ses seviyesi)
- Hızlı şarj: 10 dakika şarjla 27 saat (%50 ses seviyesi)
- Su/Ter dayanıklılığı: IP55
- Hızlı Eşleştirme: Google Fast Pair
- Akıllı Asistan: Var