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    Vivo’nun yeni fiyat performans modeli V40e için geri sayıma geçildi

    Vivo V40e uzun bir süredir pek çok sızıntı ile kendini gösteriyordu. Ancak bu yeni akıllı telefon modeline ilişkin gelen son bilgiler artık V40e ne zaman çıkacak sorusuna bir yanıt veriyor.

    Vivo V40e ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo V40e'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. V-serisine eklenmesi beklenen bu yeni model, Vivo V40 Pro ve standart Vivo V40 modellerinin ardından seriyi genişletecek. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, cihazın çeşitli benchmark platformlarında görülmesi, tanıtımın yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Öne çıkan bazı teknik detaylar ve lansman tarihiyle ilgili bilgiler de internete sızmaya başladı.

    Gelen bilgilere göre, Vivo V40e’nin eylül ayının sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın "Royal Bronze" adı verilen özel bir renk seçeneği ile satışa sunulacağı iddia ediliyor. Vivo, bu modeliyle kullanıcılarına şık ve göz alıcı bir tasarım sunmayı hedefliyor.

    Teknik özellikler açısından Vivo V40e, dikkat çekici bir ekranla geliyor. Söylentilere göre, cihazın ekranı kıvrımlı olacak ve 4.500 nit gibi yüksek bir parlaklık seviyesine sahip olacak. Ayrıca, cihazın MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alacağı ve Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çalışacağı da öne sürülen diğer detaylar arasında. Bu donanımın, cihazın performansını oldukça iddialı bir seviyeye taşıması bekleniyor.

    Batarya kapasitesine gelince, Vivo V40e’nin 5.500 mAh büyüklüğünde bir batarya ile donatılacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu özellik, günümüz orta segment telefonlarıyla karşılaştırıldığında, oldukça rekabetçi bir deneyim sunabilir.

    Cihazın geçtiğimiz ay Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) veritabanında V203 model numarasıyla listelenmesi, modelin piyasaya sürülmeye hazır olduğuna işaret ediyor. Geekbench üzerinde de görülen bu modelin, 8 GB RAM ile birlikte geleceği ve güçlü bir performans sunacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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