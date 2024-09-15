Vivo’nun yeni fiyat performans modeli V40e için geri sayıma geçildi

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Çinli teknoloji devi Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo V40e'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. V-serisine eklenmesi beklenen bu yeni model, Vivo V40 Pro ve standart Vivo V40 modellerinin ardından seriyi genişletecek. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, cihazın çeşitli benchmark platformlarında görülmesi, tanıtımın yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Öne çıkan bazı teknik detaylar ve lansman tarihiyle ilgili bilgiler de internete sızmaya başladı.

Gelen bilgilere göre, Vivo V40e’nin eylül ayının sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın "Royal Bronze" adı verilen özel bir renk seçeneği ile satışa sunulacağı iddia ediliyor. Vivo, bu modeliyle kullanıcılarına şık ve göz alıcı bir tasarım sunmayı hedefliyor.

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Teknik özellikler açısından Vivo V40e, dikkat çekici bir ekranla geliyor. Söylentilere göre, cihazın ekranı kıvrımlı olacak ve 4.500 nit gibi yüksek bir parlaklık seviyesine sahip olacak. Ayrıca, cihazın MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alacağı ve Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çalışacağı da öne sürülen diğer detaylar arasında. Bu donanımın, cihazın performansını oldukça iddialı bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Batarya kapasitesine gelince, Vivo V40e’nin 5.500 mAh büyüklüğünde bir batarya ile donatılacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu özellik, günümüz orta segment telefonlarıyla karşılaştırıldığında, oldukça rekabetçi bir deneyim sunabilir.

Cihazın geçtiğimiz ay Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) veritabanında V203 model numarasıyla listelenmesi, modelin piyasaya sürülmeye hazır olduğuna işaret ediyor. Geekbench üzerinde de görülen bu modelin, 8 GB RAM ile birlikte geleceği ve güçlü bir performans sunacağı tahmin ediliyor.

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