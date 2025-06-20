Meta, 3K video kaydedebilen akıllı gözlüğünü "Oakley" tanıttı

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Tam Boyutta Gör Meta, sınırlı sayıda üretilen Oakley Meta akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü. Gözlüğün Meta versiyonu Oakley’nin bilinen form faktörünü koruyor ve sporcuların akıllı gözlüğün video kaydetme, ses dinleme ve antrenmanda bildirim alma gibi özelliklerinden faydalanmalarını sağlayan daha esnek ve sağlam bir tasarıma sahip.

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Oakley Meta akıllı gözlük özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Mevcut Meta Ray-Ban gözlükleri gibi Oakley modeli de ön kameraya, çerçeveye yerleştirilmiş açık tasarım hoparlörlere ve mikrofonlara sahip. Telefonla eşleştirildikten sonra gözlük, müzik veya podcast dinlemek, telefon görüşmeleri yapmak veya Meta AI ile sohbet etmek için kullanılabiliyor. Meta AI, yerleşik kamera ve mikrofonları kullanarak kullanıcının gördüklerine ilişkin soruları yanıtlayabiliyor ve hatta dilleri çevirebiliyor.

Oakley tasarımı göz önüne alındığında, Meta bu yeni gözlükleri sporculara yönelik olarak konumlandırıyor. IPX4 su geçirmezlik sertifikalı ve Meta Ray-Ban'lerin iki katı pil ömrü sunuyor. Tipik kullanımda 8 saate kadar, bekleme modunda 19 saate kadar dayanabiliyor. Gözlük, 20 dakikada %50'ye kadar şarj oluyor. 48 saate kadar güç sağlayabilen şarj kutusuyla geliyor. Dahili kamera artık 3K 1080p video kaydı yapabiliyor.

Oakley Meta Glasses, hepsi ek ücret karşılığında reçeteli gözlükle uyumlu olan beş Oakley çerçeve ve lens kombinasyonuyla geliyor. Çerçeve renkleri sıcak gri, siyah, kahverengi duman ve şeffaf. Çeşitli lens seçenekleri de mevcut.

Oakley Meta akıllı gözlük fiyatı ne kadar?

Oakley Meta Glasses, 11 Temmuz’da 399 dolardan başlayan fiyatla ön siparişe açılacak. Meta, gözlüğün ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da satışa sunulacağını açıkladı.

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