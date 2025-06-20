Meta, 3K video kaydedebilen akıllı gözlüğünü "Oakley" tanıttı

Oakley Meta akıllı gözlük özellikleri ile neler sunuyor?
Oakley tasarımı göz önüne alındığında, Meta bu yeni gözlükleri sporculara yönelik olarak konumlandırıyor. IPX4 su geçirmezlik sertifikalı ve Meta Ray-Ban'lerin iki katı pil ömrü sunuyor. Tipik kullanımda 8 saate kadar, bekleme modunda 19 saate kadar dayanabiliyor. Gözlük, 20 dakikada %50'ye kadar şarj oluyor. 48 saate kadar güç sağlayabilen şarj kutusuyla geliyor. Dahili kamera artık 3K 1080p video kaydı yapabiliyor.
Oakley Meta Glasses, hepsi ek ücret karşılığında reçeteli gözlükle uyumlu olan beş Oakley çerçeve ve lens kombinasyonuyla geliyor. Çerçeve renkleri sıcak gri, siyah, kahverengi duman ve şeffaf. Çeşitli lens seçenekleri de mevcut.
Oakley Meta akıllı gözlük fiyatı ne kadar?
Oakley Meta Glasses, 11 Temmuz’da 399 dolardan başlayan fiyatla ön siparişe açılacak. Meta, gözlüğün ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da satışa sunulacağını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: