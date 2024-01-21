Yeni cilt yaması, telefon kontrolü ile ilacınızı acısız bir şekilde enjekte edebiliyor

Yeni mikroiğneli yama, kablosuz sinyalle deriye ilaç enjekte edebiliyor
Uzay-Zamansal İsteğe Bağlı Yama (SOP) olarak adlandırılan deneysel cihaz, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Wubin Bai ve Juan Song liderliğindeki bir ekip ile geliştirildi. Genellikle mikroiğneli yamalar, alt kısımlarında bir dizi küçük, keskin, ilaç yüklü çivi bulunan polimer tabaka şeklini alır. Bant vücuda bastırıldığında ise iğneler ağrısız bir şekilde derinin üst katmanına nüfuz eder ve daha sonra zararsız bir şekilde çözünerek farmasötik yüklerini vücuda salarlar.
SOC bu diğer yamalardan biraz daha farklı. Çünkü üst yüzeyinde bir elektrik devresi bulunur ve bu sayede iğneler ayrı ayrı farklı ilaçlarla doldurulabilir. Yakındaki bir akıllı telefon veya bilgisayardan gelen kablosuz sinyalle etkinleştirildiğinde SOC, bir veya daha fazla mikro iğneyi ısıtarak üzerlerindeki altın kaplamanın parçalanmasına neden olmakta. Böylece iğnenin kendisi doğrudan cilde maruz bırakılır ve 30 saniyelik çözünme sürecinin ardından ilaç serbest bırakılır.
Şimdiye kadar yapılan laboratuvar testlerinde SOP, farelere birden fazla dozda melatonin uygulamak için başarıyla kullanıldı. Bu yamanın insanlarda da kullanıma sunulması ile Alzheimer gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği ve önceden belirlenmiş bir programa göre gün boyunca farklı ilaçların uygulanabileceği umulmakta.Kaynakça https://news.unchealthcare.org/2024/01/wireless-drug-patch-shows-promise-as-chronic-disease-treatment-delivery-system/ https://www.nature.com/articles/s41467-023-44532-0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.