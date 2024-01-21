Yeni cilt yaması, telefon kontrolü ile ilacınızı acısız bir şekilde enjekte edebiliyor

Tam Boyutta Gör Yapılan yeni bir araştırma, düzenli ilaç kullanan veya iğne yaptıran bireyleri oldukça sevindirecek. Geliştirilen yeni giyilebilir yama, bir akıllı telefon aracılığıyla farklı ilaçların deri yoluyla ağrısız bir şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir.

Yeni mikroiğneli yama, kablosuz sinyalle deriye ilaç enjekte edebiliyor

Uzay-Zamansal İsteğe Bağlı Yama (SOP) olarak adlandırılan deneysel cihaz, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Wubin Bai ve Juan Song liderliğindeki bir ekip ile geliştirildi. Genellikle mikroiğneli yamalar, alt kısımlarında bir dizi küçük, keskin, ilaç yüklü çivi bulunan polimer tabaka şeklini alır. Bant vücuda bastırıldığında ise iğneler ağrısız bir şekilde derinin üst katmanına nüfuz eder ve daha sonra zararsız bir şekilde çözünerek farmasötik yüklerini vücuda salarlar.

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SOC bu diğer yamalardan biraz daha farklı. Çünkü üst yüzeyinde bir elektrik devresi bulunur ve bu sayede iğneler ayrı ayrı farklı ilaçlarla doldurulabilir. Yakındaki bir akıllı telefon veya bilgisayardan gelen kablosuz sinyalle etkinleştirildiğinde SOC, bir veya daha fazla mikro iğneyi ısıtarak üzerlerindeki altın kaplamanın parçalanmasına neden olmakta. Böylece iğnenin kendisi doğrudan cilde maruz bırakılır ve 30 saniyelik çözünme sürecinin ardından ilaç serbest bırakılır.

Şimdiye kadar yapılan laboratuvar testlerinde SOP, farelere birden fazla dozda melatonin uygulamak için başarıyla kullanıldı. Bu yamanın insanlarda da kullanıma sunulması ile Alzheimer gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği ve önceden belirlenmiş bir programa göre gün boyunca farklı ilaçların uygulanabileceği umulmakta.

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