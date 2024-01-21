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    Anlık Bildirim

    Yeni cilt yaması, telefon kontrolü ile ilacınızı acısız bir şekilde enjekte edebiliyor

    Geliştirilen yeni cilt yaması, akıllı telefonla kontrol edilebiliyor ve talep üzerine birden fazla ilacı cildinize acısız bir şekilde enjekte edebiliyor. İşte detaylar:    
    Yeni cilt yaması, telefon kontrolü ile ilacınızı enjekte edecek Tam Boyutta Gör
    Yapılan yeni bir araştırma, düzenli ilaç kullanan veya iğne yaptıran bireyleri oldukça sevindirecek. Geliştirilen yeni giyilebilir yama, bir akıllı telefon aracılığıyla farklı ilaçların deri yoluyla ağrısız bir şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir.

    Yeni mikroiğneli yama, kablosuz sinyalle deriye ilaç enjekte edebiliyor

    Uzay-Zamansal İsteğe Bağlı Yama (SOP) olarak adlandırılan deneysel cihaz, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Wubin Bai ve Juan Song liderliğindeki bir ekip ile geliştirildi. Genellikle mikroiğneli yamalar, alt kısımlarında bir dizi küçük, keskin, ilaç yüklü çivi bulunan polimer tabaka şeklini alır. Bant vücuda bastırıldığında ise iğneler ağrısız bir şekilde derinin üst katmanına nüfuz eder ve daha sonra zararsız bir şekilde çözünerek farmasötik yüklerini vücuda salarlar.

    SOC bu diğer yamalardan biraz daha farklı. Çünkü üst yüzeyinde bir elektrik devresi bulunur ve bu sayede iğneler ayrı ayrı farklı ilaçlarla doldurulabilir. Yakındaki bir akıllı telefon veya bilgisayardan gelen kablosuz sinyalle etkinleştirildiğinde SOC, bir veya daha fazla mikro iğneyi ısıtarak üzerlerindeki altın kaplamanın parçalanmasına neden olmakta. Böylece iğnenin kendisi doğrudan cilde maruz bırakılır ve 30 saniyelik çözünme sürecinin ardından ilaç serbest bırakılır.

    Şimdiye kadar yapılan laboratuvar testlerinde SOP, farelere birden fazla dozda melatonin uygulamak için başarıyla kullanıldı. Bu yamanın insanlarda da kullanıma sunulması ile Alzheimer gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği ve önceden belirlenmiş bir programa göre gün boyunca farklı ilaçların uygulanabileceği umulmakta.

    Kaynakça https://news.unchealthcare.org/2024/01/wireless-drug-patch-shows-promise-as-chronic-disease-treatment-delivery-system/ https://www.nature.com/articles/s41467-023-44532-0
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 10 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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