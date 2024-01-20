Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz aylarda Pixel Watch 2'yi piyasaya sürmüştü. Yakın bir zamanda ise yapay zeka destekli kalp atış hızı ölçümleri ve stres yönetimi tespiti gibi yeni fitness özellikleri ile gelen saatin halefi Pixel Watch 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Pixel Watch 3, 41 mm'lik boyuta ek daha büyük bir seçeneğe daha sahip olacak

Pixel Watch 2, 41mm'lik boyutu ile bazı kullanıcıların beğenisini kazanırken bazı kullanıcıların ise eleştirisine maaruz kaldı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise Google, eleştirileri dikkate alarak Pixel Watch 3 için yeni bir boyut seçeneği üzerinde çalışmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere 41 mm Pixel Watch 2 ve 47 mm Galaxy Watch 6 Classic karşılaştırılmakta. Rekabet ortamına bakıldığında Samsung, farklı boyutlarda akıllı saatleri ile daha çok tercih edilebiliyor. Zira 41mm'lik bir saat, bazı kullanıcılar için oldukça küçük kalmakta. Ancak Google, Pixel Watch 3 ile geliştireceği yeni boyut seçeneği ile daha çok kullanıcıyı kendine çekecek.

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Google, Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor