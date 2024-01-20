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    Google, Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre teknoloji devlerinden Google, 41mm'lik Pixel Watch 2'den ders alarak Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor. İşte detaylar:
    Google, Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz aylarda Pixel Watch 2'yi piyasaya sürmüştü. Yakın bir zamanda ise yapay zeka destekli kalp atış hızı ölçümleri ve stres yönetimi tespiti gibi yeni fitness özellikleri ile gelen saatin halefi Pixel Watch 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    Pixel Watch 3, 41 mm'lik boyuta ek daha büyük bir seçeneğe daha sahip olacak

    Pixel Watch 2, 41mm'lik boyutu ile bazı kullanıcıların beğenisini kazanırken bazı kullanıcıların ise eleştirisine maaruz kaldı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise Google, eleştirileri dikkate alarak Pixel Watch 3 için yeni bir boyut seçeneği üzerinde çalışmaya başladı. 

    Google, Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere 41 mm Pixel Watch 2 ve 47 mm Galaxy Watch 6 Classic karşılaştırılmakta. Rekabet ortamına bakıldığında Samsung, farklı boyutlarda akıllı saatleri ile daha çok tercih edilebiliyor. Zira 41mm'lik bir saat, bazı kullanıcılar için oldukça küçük kalmakta. Ancak Google, Pixel Watch 3 ile geliştireceği yeni boyut seçeneği ile daha çok kullanıcıyı kendine çekecek. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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