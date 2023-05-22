Yeni Dead by Daylight oyunu duyuruldu

Yeni karakterler olacak ve sisin ötesinde geçecek
Until Dawn ve The Quarry gibi son derece başarılı tek oyunculu korku oyunlarının arkasındaki ekip Supermassive Games, yeni bir Dead by Daylight oyunu üzerinde çalışıyor. Supermassive'in diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyun da tek oyunculu bir oyun olacak. Yapılan basın açıklamasında, oyunun diğer Supermassive oyunlarına benzer şekilde "ölüm kalım seçimlerine" sahip olacağı ve daha fazla bilginin bu yıl içinde açıklanacağı da doğrulandı. Oyunda yeni karakterler yer alacak ve "sisin ötesinde" geçecek.
Baş yapımcı Traci Tufte, "Güçlü ölüm kalım seçimleriyle dolu yoğun bir anlatı deneyimi yaratmak için Dead by Daylight'ın mitolojisiyle birlikte süper devasa bir oyunun gerilimini, eylemliliğini ve dallanıp budaklanan hikaye anlatımını köreltmek için çok çalışıyoruz. Oyunumuz Entity'nin dünyasının dışında geçecek ve oyuncuların sisin ötesinde benzeri görülmemiş bir deneyim için takip edecekleri yeni bir karakter kadrosunun hikayesini içerecek." ifadelerinde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.