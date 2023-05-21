Halo Infinite'in 4. sezonu oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor: İşte tarihi

Tam Boyutta Gör Halo Infinite'in Enfekte Spartalıların sağlıklı yoldaşlarını arayıp bulaştırdığı bir zombi PvP modu olan Infection, uzun zamandır oyuncuların vazgeçilmezi olsa da 2021'de piyasaya sürüldüğünde Infinite'te bir şeylerin belirgin bir şekilde eksik olduğu düşünülüyordu.

Microsoft kısa süre önce Halo Infinite sezon güncellemelerinde daha fazla "tutarlılık" sözü vermişti ve 3. sezon Mart ayında başladı. 4. sezon, yeni bir ilerleme sistemi ve merakla beklenen Infection modu ile birlikte önümüzdeki ay başlayacak.

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4. sezon 20 Haziran'da başlıyor

343 Industries, resmi Halo sosyal medya hesabında attığı bir tweet'te "Infection (Enfeksiyon) 4. sezonla geri dönüyor ve hayatta kalma mücadelesi 20 Haziran'da başlıyor." şeklinde duyurdu.

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Halo Infinite'in 4. sezonu yakında başlıyor