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    Anlık Bildirim

    Halo Infinite'in 4. sezonu oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor: İşte tarihi

    Birçok oyunseverin keyifle oynadığı Halo Infinite Infection, 4. sezon ile yakında geri dönüyor. İşte yeni gelecek olan sezonun tarihi ve şirketten gelen duyuru:
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    Halo Infinite'in 4. sezonu yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    Halo Infinite'in Enfekte Spartalıların sağlıklı yoldaşlarını arayıp bulaştırdığı bir zombi PvP modu olan Infection, uzun zamandır oyuncuların vazgeçilmezi olsa da 2021'de piyasaya sürüldüğünde Infinite'te bir şeylerin belirgin bir şekilde eksik olduğu düşünülüyordu.

    Microsoft kısa süre önce Halo Infinite sezon güncellemelerinde daha fazla "tutarlılık" sözü vermişti ve 3. sezon Mart ayında başladı. 4. sezon, yeni bir ilerleme sistemi ve merakla beklenen Infection modu ile birlikte önümüzdeki ay başlayacak.

    4. sezon 20 Haziran'da başlıyor

    343 Industries, resmi Halo sosyal medya hesabında attığı bir tweet'te "Infection (Enfeksiyon) 4. sezonla geri dönüyor ve hayatta kalma mücadelesi 20 Haziran'da başlıyor." şeklinde duyurdu.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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