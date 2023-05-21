Halo Infinite'in 4. sezonu oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor: İşte tarihi

Microsoft kısa süre önce Halo Infinite sezon güncellemelerinde daha fazla "tutarlılık" sözü vermişti ve 3. sezon Mart ayında başladı. 4. sezon, yeni bir ilerleme sistemi ve merakla beklenen Infection modu ile birlikte önümüzdeki ay başlayacak.
4. sezon 20 Haziran'da başlıyor
343 Industries, resmi Halo sosyal medya hesabında attığı bir tweet'te "Infection (Enfeksiyon) 4. sezonla geri dönüyor ve hayatta kalma mücadelesi 20 Haziran'da başlıyor." şeklinde duyurdu.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.